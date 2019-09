In Indiase autoshowrooms blijven de klanten weg

Het is druk op straat in Molahera Village, dat op zijn naam na weinig weg heeft van een dorp. Groepjes mannen struinen langs etalages en restaurants waar de geur van pruttelende olie en zoetige kruiden lonkt. Er wordt chai besteld, en doe ook maar wat van die pakoras, gefrituurde snacks. Tijd hebben ze toch.

Hij is vrij vandaag, legt Ajay (31) uit. Net als zijn buurman. De jongen die daar komt aanlopen. En die. Anders zou hij een paar honderd meter verderop zijn geweest, achter een hoog blauw hek met daarboven het logo van India’s grootste autofabrikant: Maruti Suzuki. Normaal loopt „80 procent” van Molahera door die poorten, beweert Ajay.

Maar niet deze maandag. Na weer een maand van tegenvallende verkoopcijfers – ruim een derde minder dan het jaar ervoor – nam de fabrikant recent een drastisch besluit: de productie in twee van zijn drie fabrieken werd twee dagen stilgelegd. Eerder kregen zo’n drieduizend werknemers te horen dat hun tijdelijke contracten niet werden verlengd.

Maruti Suzuki is niet de enige die worstelt. In heel India kampen autofabrikanten, dealers en toeleveranciers met een vraag die blijft kelderen. Koepelorganisaties schatten dat sinds januari ruim 200.000 mensen hun baan verloren in een industrie die dankzij een booming middenklasse gold als een van ’s lands meest veelbelovende sectoren.

Laagste punt

De crisis bij autofabrikanten geeft goed weer in welke staat de Indiase economie verkeert. En anders zijn er de cijfers: de economische groei zakte het afgelopen jaar steeds verder in, tot 5 procent in het jongste kwartaal. Dat is het laagste punt in zes jaar tijd. Een jaar eerder bedroeg de groei nog 8 procent.

Een van de belangrijkste oorzaken: Indiërs houden massaal hun vingers op de knip. „Het vertrouwen is weg”, zegt Sunil Kumar Sinha, hoofdeconoom bij financieel dienstverlener India Ratings & Research.

Een reeks besluiten van de regering van premier Narendra Modi heeft vooral India’s op contant geld draaiende informele economie hard geraakt. Zoals in 2016, toen van het ene op het andere moment het gros van de bankbiljetten in omloop ongeldig werd verklaard. „Veel kleine en middelgrote bedrijven moesten hun deuren sluiten”, zegt Sinha.

Duizenden mensen verloren hun baan. Zij die hun werk behielden, zagen volgens Sinha hun loon sindsdien nauwelijks stijgen. De problemen zijn het meest acuut op het platteland, waar dalende voedselprijzen en gestegen kosten van onder meer granen en kunstmest miljoenen vaak toch al arme gezinnen verder in financiële problemen brachten.

Voorheen konden zij zich wenden tot India’s talrijke schaduwbanken, die zonder veel gedoe leningen verstrekten – zoals voor een auto. Maar deze banken kampen met een eigen crisis, door strengere regels en een opeenstapeling van niet terugbetaalde schulden.

„De jongen die op een tweewieler rijdt, wil die inruilen voor een vierwieler. Maar hij heeft de financiële middelen niet”, zei ook de topman van Maruti Suzuki, R.C. Bhargava, tegen de landelijke krant Times of India. Illustratief zijn de verkoopcijfers van de kleine Suzuki Alto, favoriet onder veel Indiërs, die volgens Bhargava zijn gehalveerd.

Btw

In een showroom in een chique wijk in het zuiden van Delhi staat de airco hoog en zijn de verwachtingen laag. Omringd door fonkelnieuwe Hyundais zitten daar jonge mannen en vrouwen, spelend op hun telefoon of kletsend met elkaar. Nette blouses, lakschoenen en identieke buttons: een knalgele smiley met daarop de tekst Happy to help.

Nu nog iemand om te helpen.

Het zijn geen beste tijden, beaamt Naveen Dubey (31), een allervriendelijkste jongeman die een team verkopers aanstuurt. Op een doordeweekse dag als vandaag wandelen volgens Dubey misschien vijf klanten binnen. „Twee jaar geleden waren dat er twintig tot dertig.” En kopen, ho maar. Van de zestig verkopers bij de dealer zijn er nu nog 25 over.

Dubey weet wel waar het misging: „De btw.” Die werd in 2017 voor auto’s vastgesteld op 28 procent, toen de regering één nationaal btw-stelsel introduceerde, in plaats van heffingen die deelstaten zelf bepaalden. Dit leidde tot onvrede van de industrie, die sindsdien flink lobbyde voor een lager tarief.

Dat is ook waar de klanten die nu binnenwandelen op rekenen, zegt Dubey. „Ze hopen dat, nu het zo slecht gaat, de regering eindelijk gaat luisteren. Tot die tijd wachten ze met kopen.”

Nirmala Sitharam, India’s minister van Financiën, liet tijdens een persconferentie deze week doorschemeren dat een btw-verlaging niet is uitgesloten. „We werken aan verschillende dingen”, zei ze. Een verbod voor overheidsinstanties om nieuwe auto’s aan te schaffen werd onlangs al opgeheven.

Maatregelen

Tot voor kort bleef de overheid berichten over de kwakkelende economie ontkennen. Of ze wees op buitenlandse oorzaken, zoals de handelsoorlog tussen China en de VS. Daar lijkt zij nu iets op terug te komen. Deze maand werden verschillende maatregelen aangekondigd, waaronder de bundeling van tien zwakke staatsbanken in vier ‘nieuwe’ banken.

Volgens econoom Sinha is dat niet genoeg om de neergang te keren. „De regering kijkt nu vooral naar maatregelen als het versoepelen van de regels voor leningen. Met het idee dat mensen dan vanzelf wel weer kopen. Maar mensen gaan geen auto of airco aanschaffen als ze er niet op vertrouwen dat ze die daarna kunnen afbetalen.”

In Molahera Village staart Santosh Chuhan (28) verlegen naar zijn in teenslippers gestoken voeten. Hij werkte ook voor Maruti, zegt hij zacht. Als elektricien verdiende hij er 200 euro per maand. Tot die avond medio juli, toen Chuhans baas hem belde om te zeggen dat zijn contract niet zou worden verlengd. En de volgende dag hoefde hij ook niet meer te komen.

Sinds kort heeft Chuhan een nieuwe baan, voor een lokaal bedrijfje dat reserveonderdelen voor Maruti levert. Daar maakt-ie soms dagen van 16 uur, zegt hij. Behalve vandaag dan. Net als Ajay kreeg Chuhan ineens vrij. Waarom weet hij niet. Of hij betaald krijgt evenmin.