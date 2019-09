Hongkongse beurs doet onverwacht overnamebod op Londense beurs

De Hongkongse beurs HKEx heeft een overnamebod van omgerekend ruim 33 miljard euro uitgebracht op de London Stock Exchange (LSE). HKEx wil een wereldwijde handelsmacht creëren die, zo schrijft de ceo, in „Azië, Europa en de VS is vertegenwoordigd met een marktwaarde van meer dan zeventig miljard dollar”. De combinatie zou een enorme concurrent worden voor de Amerikaanse beurzen. HKEx heeft al een Londens kantoor: het nam eerder de London Metal Exchange over.

Het voorstel, waar volgens de LSE niet om is gevraagd, komt in een tijd dat het onrustig is in zowel het uit de EU vertrekkende Groot-Brittannië als Hongkong. Al maanden zijn daar onlusten tussen de politie en demonstranten die zich tegen de groeiende invloed van China verzetten. HKEx is een van de grootste beurzen wereldwijd, maar had de afgelopen maanden last van de politieke onrust. Een fusie zou de positie „van Hongkong als de sleutelverbinding tussen het platteland van China, Azië, en de rest van de wereld moeten versterken”, zo schrijft HKEx in een verklaring.

De overname is op de voorwaarde dat de LSE afziet van de vorige maand aangekondigde koop van het Britse Refinitiv, gespecialiseerd in financiële data. De LSE meldt het aanbod te gaan bestuderen, maar ook toegewijd te zijn aan de plannen rond Refinitiv. Daarmee wilde het concurreren met financieel dienstverlener Bloomberg L.P..

De Deutsche Börse (eigenaar van de belangrijkste Duitse aandelenbeurs) ondernam afgelopen jaren ook pogingen om de LSE in te lijven, maar kreeg geen toestemming. De Europese Commissie vreesde een te machtige speler op de markt voor Europese staatsobligaties. De Britse minister van Economische Zaken liet woensdag weten dat scherp zal worden gekeken naar dit bod en „mogelijke veiligheidsimplicaties voor het VK”. De HKEx ziet het optimistischer in omdat de twee beurzen complementair aan elkaar zouden zijn.