Hof legt Wilders-proces vooralsnog niet stil

Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten in september 2014 hoe serieus de plannen van het Openbaar Ministerie (OM) zijn om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen. Op 16 september, een week nadat de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, in een ambtsbericht minister Ivo Opstelten (Justitie, VVD) op de hoogte heeft gebracht van het voornemen Wilders te vervolgen, schrijven ze in een nota: „Juist in een zaak als deze past afstand om het OM tot een zelfstandige beoordeling te laten komen.”

Niettemin mailen ambtenaren van het departement in de dagen rondom die nota elkaar suggesties om „mee te geven” aan het OM. „Ik zou zo min mogelijk beperkingen aanbrengen in hetgeen je voorlegt aan de rechter”, mailt een ambtenaar naar een collega, op 17 september 2014. Ook schrijven ze „een aantal punten” met de top van het OM besproken te hebben over Wilders’ „kwaadaardige uitspraken”. Bewijzen dat die berichten het OM bereikt hebben, ontbreken vooralsnog.

Waren dat onderlinge hersenspinsels, of probeerden ambtenaren het OM te beïnvloeden? Die vraag stond dinsdag centraal tijdens het hoger beroep tegen Wilders. Nee, aldus advocaat-generaal Gerard Sta, van „politieke sturing” was in de vijf jaar sinds het OM besloot Wilders te vervolgen geen sprake geweest. Ja, zei de verdediging van Wilders: de stukken, openbaar geworden via RTL Nieuws, vormen een „materiële aanwijzing” van Justitie aan het OM om de PVV-voorman te vervolgen.

„Minister Opstelten heeft in 2014 doen interveniëren”, aldus advocaat Geert-Jan Knoops. „Hij moet wetenschap hebben gehad van de activiteiten van zijn ambtenaren en heeft geaccepteerd dat zijn medewerkers zich met de strafzaak bemoeiden.” Over een verzoek van Knoops om het OM daarom niet-ontvankelijk te verklaren neemt het hof later een besluit.

Dinsdagmiddag werd het ambtsbericht van Bolhaar openbaar gemaakt, waarin het OM uitgebreid ingaat op de afwegingen om Wilders te vervolgen. Daarop adviseren ambtenaren Opstelten om terughoudend te zijn, een houding die de minister volgens mails tussen ambtenaren ook lijkt aan te nemen. „De minister is uiteraard verantwoordelijk voor het handelen van het OM, maar wil bij deze zaak zo ver mogelijk wegblijven om iedere schijn van politieke bemoeienis tegen te gaan”, schrijft een topambtenaar.

Toch hoeft dat alles niet te betekenen dat ambtenaren geen pogingen tot beïnvloeding van het OM hebben ondernomen – of die nou geslaagd zijn of niet. Grote vraag is nog steeds wat Bolhaar en Opstelten bespraken op 25 september 2014 – twee weken na het besluit van het OM om Wilders te vervolgen. Uit antwoorden van huidig minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) op Kamervragen, vorige week geschreven, blijken betrokkenen daar geen kennis meer van te hebben. Ook zijn er geen notulen van het gesprek.

Dat gesprek was geen periodiek overleg, aldus Grapperhaus in die Kamerbrief. De minister wordt vaker bijgepraat over grote strafzaken waar veel publiciteit over is. Dat vindt buiten het reguliere overleg tussen minister en OM-baas plaats. Zo’n overleg vindt plaats omdat het OM onder politieke verantwoordelijkheid van de bewindspersoon valt.

Haatimam

Formeel kan de minister het OM dan ook verzoeken een organisatie of persoon te vervolgen. Over zo’n ‘aanwijzing’ moet de Tweede Kamer geïnformeerd worden. Maar zo’n aanwijzing is al zeker tien jaar niet meer gegeven – ondanks dat juist sommige partijen in de Tweede Kamer de minister daar wel op aandrongen, zoals vorig jaar bij ‘haatimam’ Fawaz Jneid. Toen wilden onder meer de VVD en de PVV juíst dat Grapperhaus „indringend” met het OM in gesprek ging over vervolging.

De kwestie rondom Wilders is voorlopig verschoven van de minister naar diens ambtenaren. Wilden zij werkelijk het OM beïnvloeden? En wat zegt het over de cultuur op het ministerie dat ambtenaren zich dit dachten te kunnen veroorloven? Het OM ontkent zulke berichten gekregen te hebben van ambtenaren. En als ze er al waren, zouden ze genegeerd zijn, aldus advocaat-generaal Sta.

Daarmee doet de huidige kwestie denken aan de WODC-affaire. Justitie-ambtenaren drongen aan op aanpassingen in wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van drugsbeleid . Toen mislukten de pogingen.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven