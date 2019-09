Helft minder dumpingen drugsafval in eerste helft 2019

Het aantal dumpingen van drugsafval is in de eerste helft van 2019 de helft lager uitgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een landelijk overzicht van de politie, dat woensdag is vrijgegeven.

Uit de telling blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 74 dumpingen van drugsafval zijn aangetroffen, een jaar geleden waren dat er nog 151. De politie noemt de daling „opvallend”, omdat het aantal ontmantelde drugsproductielocaties nagenoeg gelijk is gebleven.

Verklaringen

Volgens de politie kan de daling verklaard worden door het feit dat drugsproducenten steeds meer afval opslaan op de productielocatie. Het afval wordt, meer dan voorheen, in de drugslabs zelf opgeslagen in containers, vaten en mestputten. Een andere oorzaak is dat het afval vaker wordt geloosd in riolen, putten en oppervlaktewater, waardoor het zich verspreid en niet meer gevonden wordt.

Drugsafval kan onder meer het grondwater aantasten en het opruimen ervan is duur. Zo moest na de vondst van drugsafval in rioolwater in Baarle-Nassau vorig jaar een zuiveringsinstallatie twee keer worden stilgelegd vanwege grote drugslozingen. Het herstel kostte 80.000 tot 100.000 euro per keer.

Of de daling van het aantal gevonden dumpingen de veiligheid bevordert, is niet duidelijk. Vorig jaar werd in totaal 292 keer gedumpt drugsafval aangetroffen, het hoogste aantal in vier jaar. De politie noemde dat toen een logisch gevolg van de toename in productie van synthetische drugs.