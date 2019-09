Goed leven

Na een gezellige dag op een rommelmarkt in Frankrijk bedacht ik dat het zo leuk zou zijn via een klein weggetje terug te rijden.

Het weggetje blijkt wel erg smal en bochtig te zijn, met boven ons dreigende rotsen en beneden ons een diep ravijn met doornstruiken.

Mijn dochter, zij rijdt, is moe en woest: „Of we krijgen een rots op ons kop, of we donderen in het ravijn”, snauwt ze.

„Dan hebben we een leuk leven gehad”, zegt mijn kleindochter opgewekt.

Ze is negen.

