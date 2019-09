Drie Australiërs vastgehouden in Iraanse gevangenis

Twee Brits-Australische vrouwen en een Australische man worden in twee verschillende zaken in Iran vastgehouden. Dat bevestigt het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt persbureau Reuters woensdag. De drie zouden enkele maanden geleden al zijn gearresteerd. De Australische regering onderhandelt volgens de Britse krant The Guardian over de vrijlating van de drie en voorwaarden daarvoor.

Een van de twee vrouwen is een academicus die in Australië les gaf op een universiteit. Zij zou enkele maanden geleden zijn gearresteerd. De twee andere gevangenen, een blogger en haar mannelijke partner, waren op reis door Iran en kampeerden volgens The Guardian in een militair gebied bij de stad Jarjood. Zij zouden tien weken geleden zijn opgepakt.

De twee vrouwen worden vastgehouden in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Daar zit sinds 2016 ook de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Radcliffe vast. Zij wordt door Iran verdacht van spionage. De verblijfplaats van de man is nog onduidelijk.

Reisadvies

In een geactualiseerd reisadvies zegt de Australische regering dat „het risico bestaat dat buitenlanders, inclusief Australiërs, willekeurig in Iran worden vastgehouden of gearresteerd”. Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel raadt daarom aan „militaire of nucleaire locaties” te vermijden.

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Iran hoog opgelopen, als gevolg van de inbeslagname van een Iraanse olietanker door het Verenigd Koninkrijk in Gibraltar. Daarop confisqueerde Iran een Britse olietanker in de Straat van Hormuz, waar veel van de wereldwijde olietransporten door worden vervoerd.

De Australische premier Scott Morrison steunt een door de Verenigde Staten geleide missie in de Straat van Hormuz. Volgens hem vormden de opgelopen spanningen in de Perzische Golf ook een gevaar voor de Australische economie. Australië stuurde een oorlogsschip, een bewakingsvliegtuig en militairen naar de Perzische Golf.