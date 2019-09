Dode en gewonden door koolmonoxide in Doesburg

In Doesburg is woensdag een man overleden nadat hij onwel was geworden door koolmonoxidevergiftiging. Zeker twee familieleden, een vrouw en een kind, zijn ernstig gewond geraakt door inademing van het gas. Dat meldt de Veiligheidsregio. Zij liggen in kritieke en „zorgelijke” toestand in het ziekenhuis. De elf andere kinderen van het stel zijn opgevangen in de kantine van een lokale sportclub.

De Gelderlander schrijft dat de slachtoffers asielzoekers zijn. Volgens de woordvoerder komt het gezin uit Ethiopië, hij weet niet wat de status van hun eventuele asielaanvraag is. Het gezin woonde in een twee huizen vermaakt tot één woning in het Gelderse Doesburg. Hoe oud de kinderen zijn, is onbekend. Volgens de woordvoerder zijn sommigen mogelijk volwassen.

De Veiligheidsregio vermoedt dat de koolmonoxide is verspreid door de cv-ketel. Jaarlijks belanden zo’n honderdvijftig mensen in Nederland in het ziekenhuis na een koolmonoxidevergiftiging, gemiddeld overlijden per jaar tien mensen na blootstelling aan het gas.