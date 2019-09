Diederik Samsom wordt kabinetschef Frans Timmermans

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom gaat aan de slag in Brussel. Hij wordt stafchef van zijn partijgenoot Frans Timmermans, die dinsdag is benoemd tot eurocommissaris Klimaatzaken. In Brussel krijgt Samsom de leiding over het ambtenarenbestand van Timmermans. Dat bevestigt een woordvoerder van Timmermans woensdag tegenover NRC.

Frans Timmermans profileert zich in Brussel als verdediger van de rechtsstaat. In de nieuwe Commissie behoudt hij een spilrol.

Samsom verloor eind 2016 de verkiezing om het lijsttrekkerschap van de PvdA van Lodewijk Asscher en is sindsdien niet meer politiek actief geweest. Daarna deed Samsom advieswerk voor een afvalbedrijf in Alkmaar, en gaf hij lezingen. Premier Rutte maakte hem vorig jaar een van de twee voorzitters van de zogeheten Klimaattafels, een reeks bijeenkomsten waaruit dit jaar het Klimaatakkoord volgde.

Voor hij in 2003 namens de PvdA in de Tweede Kamer kwam, werkte Samsom enige tijd bij Greenpeace. Bij de milieu-organisatie was hij woordvoerder en later voorzitter. In het tweede kabinet Rutte - dat de PvdA samen met de VVD - vormde, was Frans Timmermans minister van Buitenlandse Zaken. Samsom was toen partijleider en fractievoorzitter. In Brussel krijgt hij de leiding over het ambtenarenbestand van Timmermans.