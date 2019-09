‘De Maas als bron van drinkwater kwetsbaarder door droogte’

De Maas is de afgelopen jaren kwetsbaarder geworden als bron voor drinkwater. In periodes van droogte, als gevolg van klimaatverandering, kan waterschaarste optreden. Daar waarschuwt RIWA-Maas, een samenwerkingsverband van rivierwaterbedrijven in Nederland en België, voor in een woensdag gepubliceerd jaarrapport.

De waterafvoer van de Maas kan door klimaatverandering in droge perioden, zoals vorige zomer, met zo’n 45 tot 65 procent verminderen, schrijft de koepelorganisatie. Dit maakt bedrijven die drinkwater winnen uit de rivier gevoelig voor incidenten, verontreiniging en industriële lozingen. Zo waren er in het verleden verschillende incidenten met verontreiniging van de rivier, waardoor drinkwaterbedrijven tijdelijk geen water konden winnen. Dit kan voor problemen zorgen in de toekomst.

De Maas is een bron van drinkwater voor bijna 4 miljoen mensen in Nederland. Voor huishoudens, boeren en bedrijven, voornamelijk in Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Daar komen nog ruim 3 miljoen mensen en bedrijven in België bij. In het grootste deel van Nederland wordt drinkwater bereid uit grondwater, maar steeds vaker wordt ook rivierwater gebruikt, zeker in droge periodes.

Verontrustend

Volgens RIWA-Maas groeit de vraag om drinkwater naar verwachting de komende jaren met zo’n 30 procent. Ook zal het belang van rivierwater als bron voor drinkwater groeien. Door verzilting als gevolg van droogte is grondwater soms niet bruikbaar. Dan moet er een groter beroep worden gedaan op de rivieren. Maar volgens RIWA is de droogte van de afgelopen jaren verontrustend. In Nederland brak de droogte vorig jaar allerlei records.

De Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt door België en Nederland naar zee. Onderweg wordt de Maas gevoed door vele zijrivieren uit Frankrijk, Wallonië, Luxemburg, Duitsland, Vlaanderen en Nederland. De lage wateraanvoer in de Maas gedurende droge periodes wordt verergerd door problemen in het buitenland. Zo staat de wateraanvoer vanuit de Roer, een zijrivier in Duitsland, onder druk en zijn er ook in Frankrijk problemen met de wateraanvoer. Zo had Frankrijk deze zomer nog te maken met drie hittegolven en er viel amper regen.

RIWA-Maas pleit daarom voor grensoverschrijdend overleg. Tot nu toe zijn er nog geen internationale afspraken over de waterverdeling tussen landen in het stroomgebied van de rivier.