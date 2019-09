China schrapt importtarief voor aantal Amerikaanse producten

China gaat een aantal Amerikaanse producten tijdelijk vrijstellen van de extra importheffingen die het land vorig jaar heeft ingevoerd. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg woensdag op basis van de Chinese autoriteiten. Het gaat om producten als dierenvoer, smeerolie en pesticiden. Voor de Verenigde Staten belangrijke exportgoederen als sojabonen en varkensvlees staan echter niet op de lijst van uitzonderingen.

In totaal stelt China zestien productgroepen vrij van het importtarief van 25 procent dat vorig jaar werd ingevoerd voor veel Amerikaanse producten. Met de vrijstelling wil China de gevolgen van de handelsoorlog met de VS in eigen land verzachten. De vrijstelling duurt tot september volgend jaar en geldt ook voor farmaceutische producten.

Het Chinese ministerie van Financiën overweegt de komende maanden meer Amerikaanse artikelen uit te zonderen van de heffing. Begin oktober staan in Washington nieuwe overleggen gepland tussen China en de VS.

Lees ook: Handelsoorlog is slecht voor boer Hadley en zijn soja

Amerikaanse auto’s

Vorige week verhoogde Beijing nog de heffing op Amerikaanse ruwe aardolie en sojabonen met 5 procent. In december gaat ook het importtarief op Amerikaanse auto’s met 25 procent omhoog. In reactie verhoogde de Amerikaanse president Donald Trump de importheffing op Chinese producten. Trump riep Amerikaanse bedrijven eerder op geen zaken meer te doen met China.

Amerikaanse boeren lijden al geruime tijd onder de handelsoorlog tussen de VS en China. De prijzen van Amerikaanse agrarische producten zijn inmiddels sterk gedaald. Maïs, varkensvlees en sojabonen zijn belangrijke exportproducten voor de boeren, met China voorheen als grote afnemer.