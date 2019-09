Belgische spelersmakelaar gearresteerd in Monaco

Bij huiszoekingen in Monaco, Londen en Luik zijn woensdagochtend twee personen aangehouden, onder wie een voetbalmakelaar. Dat heeft de Belgische politie bekendgemaakt. De identiteit van de arrestanten is niet bekendgemaakt, maar volgens het Belgische dagblad De Standaard gaat het in ieder geval om Christophe Henrotay, de zaakwaarnemer van Real Madrid-keeper Thibaut Courtois en de Belgische internationals Yannick Carrasco en Kevin Mirallas.

Volgens de politie is het tweetal opgepakt op verdenking van witwassen en omkoping. Ze zouden malversaties hebben gepleegd bij een aantal transfers van profvoetballers.

Het Waalse parket bevestigde woensdag dat de invallen een vervolg zijn op een politieactie uit april, toen agenten en justitiefunctionarissen een inval deden bij kantoren van de Belgische profclub Anderlecht en de Belgische voetbalbond KBVB. Die inval hield verband met een onderzoek naar een aantal spelersmakelaars en dubieuze transfers die zij zouden hebben geholpen uit te voeren.

Verschillende Belgische media melden dat de transfers van Henrotay’s (oud-)cliënten Romelu Lukaku (van Anderlecht naar Chelsea), Youri Tielemans (van Anderlecht naar AS Monaco) en Leander Dendoncker (naar Wolverhampton Wanderers) worden onderzocht. Bij die transacties zou Henrotay via buitenlandse vennootschappen belasting hebben ontdoken en geld verduisterd.

Hij is even hard als charmant en wie hem dwarszit, krijgt gedonder. De baas in het Belgische voetbal, dat is makelaar Mogi Bayat.

Operatie Zero

De tweede persoon die is aangehouden, is volgens Belgische media Henrotay’s zwager en assistent Christophe Cheniaux. Hij zou gearresteerd zijn in Luik. Bij alle invallen was een Belgische onderzoeksrechter aanwezig.

In België loopt ook een ander, groot onderzoek naar corruptie in het voetbal, ‘Operatie Zero’ of ‘Propere Handen’ genoemd. Dat onderzoek draait om onrechtmatige (hoge) makelaarsvergoedingen bij transfers. De bekende voetbalzaakwaarnemers Mogi Bayat en Dejan Veljkovic spelen in deze zaak een hoofdrol. In dit onderzoek draait het ook vooral om transfers van spelers van Anderlecht. Het onderzoek heeft tot verschillende arrestaties geleid.