Mijn broertje krijgt in de zomer waarin ik naar de brugklas ga, een hersentumor. Hij ligt de hele vakantie in het ziekenhuis. Na het weken voor me uit te hebben geschoven, moet ik het toch uiteindelijk eens aan mijn nieuwe klas vertellen. Na de mentorles waarin ik heb verteld dat mijn broertje een tumor heeft, komt er een jongen naar me toe. „Hé, wat rot voor je. Nou ja, hij heeft gelukkig geen kanker!”

