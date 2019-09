Vertragingen bij medische keuring CBR houden langer aan

De vertragingen bij de medische keuring voor aanvragen en verlengingen van rijbewijzen, zullen langer aanhouden dan oorspronkelijk gedacht. Een nieuwe prognose die het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft opgesteld, laat dinsdag zien dat de problemen in het ergste geval nog tot halverwege 2021 duren. Op zijn vroegst zijn de lange wachtrijen in de zomer van 2020 weggewerkt. Aanvankelijk ging het CBR er nog vanuit dat de vertragingen eind dit jaar verleden tijd zouden zijn.

Oorzaak van de verdere vertragingen is dat de instroom van aanvragen en verlengingen groter uitpakt dan het CBR had verwacht. Ook kan de organisatie moeilijk aan extra keuringsartsen komen, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) aan de Tweede Kamer.

De circa 350.000 Nederlanders die jaarlijks een medische keuring moeten ondergaan bij het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs, ondervinden al maanden hinder van de vertragingen bij het CBR. Mensen die een aanvraag voor een verlenging hebben gedaan, moeten soms zo lang wachten dat hun rijbewijs verloopt. De problemen worden veroorzaakt door een tekort aan keuringsartsen en problemen met een nieuw computersysteem.

Eringa

Volgens het CBR doen mensen, onder invloed van berichtgeving over de vertragingen, uit voorzorg steeds vroeger een verlengingsaanvraag. Daardoor loopt de drukte verder op. Dat duurt uiterlijk tot begin december, verwacht minister Van Nieuwenhuizen. Dan moet een tijdelijke regeling ingaan die het rijbewijs van 75-plussers met één jaar verlengt. 190.000 mensen per jaar zouden daarmee geholpen zijn, aldus de bewindsvrouw.

Voormalig ProRail-topman Pier Eringa gaat het CBR „met zijn ervaring en deskundigheid ondersteunen”, meldt Van Nieuwenhuizen verder. Hij treedt tijdelijk toe tot de Raad van Toezicht. Daarnaast verwacht de minister voor het einde van het jaar een nieuwe algemeen directeur te hebben gevonden voor het CBR.

Begin dit jaar stelde Van Nieuwenhuizen het CBR onder verscherpt toezicht. Dat deed ze niet alleen vanwege de lange wachttijden voor keuringen, maar ook omdat de klantenservice van de organisatie totaal overbelast is. Vorige maand bleek bovendien dat het CBR de fout in was gegaan met gevoelige persoonlijke informatie: de medische gegevens van minstens 71 klanten waren in de verkeerde persoonsdossiers gestopt.