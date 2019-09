Uitstoot broeikasgassen in Nederland sinds 1990 met 15 procent gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland lag vorig jaar 15 procent lager dan in 1990. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, zal de uitstoot de komende jaren nog eens met bijna de helft moeten worden teruggedrongen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2017 nam de uitstoot met 2 procent af.

Het CBS meet de uitstoot in zogenoemde CO 2 -equivalenten, een eenheid die laat zien hoeveel kilo CO 2 nodig is om het effect van alle vrijgekomen broeikasgassen samen te bereiken. Vorig jaar produceerde Nederland ruim 189 miljard CO 2 -equivalenten. Minder dus dan in 1990, toen het er nog 221 miljard waren, maar aanzienlijk meer dan de doelstelling voor 2030. Dan moet de uitstoot 110 miljard CO 2 -equivalenten bedragen.

De industrie en de landbouwsector zijn de voorbije drie decennia alle drie minder gaan uitstoten. Datzelfde geldt voor huishoudens en bedrijven. Energiecentrales, verkeer en vervoer zorgden vorig jaar in vergelijking met 1990 juist voor een grotere uitstoot. Vooral de energiesector moet nog flink aan het werk om de afspraken voor 2030 te halen: daar moet de uitstoot met bijna 75 procent omlaag.

