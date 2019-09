Trumps veiligheidsadviseur John Bolton stapt op

De Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton heeft dinsdag ontslag genomen. Dat heeft president Donald Trump via Twitter bekendgemaakt.

Bolton (70) vertrekt volgens Trump op zijn verzoek, omdat hij het naar eigen zeggen oneens was met veel van Boltons inbreng en adviezen. „Ik heb John Bolton gisteravond laten weten dat de regering geen gebruik meer zal maken van zijn diensten,” tweet de president.

Bij de VN werd vorig jaar met verbijstering gereageerd op de keuze voor John Bolton als veiligheidsadviseur. ‘Waar is de schuilkelder?’

In een tweet wekt Bolton de indruk verrast te zijn door de aankondiging van de president. „Ik heb gisteren aangeboden om op te stappen,” schrijft hij. Toen zei Trump volgens Bolton dat ze het er een dag later, dinsdag dus, over zouden hebben.

Verrassing

Het vertrek van de hoogste veiligheidsadviseur van Washington komt ook voor de buitenwacht als een verrassing, niet in de laatste plaats omdat het Witte Huis een uur eerder had aangekondigd dat Bolton, minister van Financiën Steven Mnuchin en Buitenlandminister Mike Pompeo later op dinsdag een gezamenlijke persbijeenkomst zouden houden. Of die nog door gaat, is niet bekend.

Bolton, sinds vorig jaar in functie, stond alom bekend als de havik van de regering-Trump. Hij was sceptisch over Trumps toenadering tot Noord-Korea, en over de wens om troepen terug te trekken uit Syrië en Afghanistan. Bolton riep meer dan eens op tot het bombarderen van Iraanse doelen, om zo het atoomprogramma van het land te beëindigen. Ook zinspeelde hij ooit op militair ingrijpen in Venezuela, om het socialistische bewind van president Nicolás Maduro uit te schakelen.

Trump kiest volgende week een vervanger voor Bolton. Die persoon wordt dan de vierde Nationaal Veiligheidsadviseur sinds Trump president is. Michael Flynn en H.R. McMaster gingen Bolton al voor.