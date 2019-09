Tilburg University onderzoekt mogelijke plagiaat Colombiaanse minister

De Tilburg University onderzoekt of de Colombiaan Jonathan Malagón González in 2017 plagiaat heeft gepleegd bij het schrijven van zijn proefschrift. Dat heeft de universiteit maandag bekendgemaakt. De 34-jarige Malagón is sinds vorig jaar minister van Volkshuisvesting en Lokale Ontwikkeling in Colombia.

De Colombiaanse nieuwszender Noticias Uno onthulde vorige week dat bepaalde teksten en grafieken uit het proefschrift van Malagón geplagieerd zouden zijn. Deze zouden afkomstig zijn uit eerdere onderzoeken van zijn studenten en ondergeschikten en zonder bronvermelding zijn overgenomen. Malagón ontkende tegen de nieuwszender dat er sprake is van plagiaat.

De Tilburg University zegt in een verklaring „deze berichten serieus te nemen” en is een feitenonderzoek gestart. Een woordvoerder zegt dat het „te vroeg” is om verdere uitspraken te doen over het onderzoek en mogelijke verloop daarvan.

Malagón promoveerde eind 2017 bij de Tilburg School of Economics and Management. Hij schreef zijn proefschrift, over centraal bankieren in Latijns-Amerika, in drie jaar terwijl hij vicepresident was van de Colombian Banking Association, de Colombiaanse bankenlobbyclub. Zeven maanden later werd hij door de Colombiaanse president Iván Duque benoemd tot minister.