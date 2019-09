Dit vegetarische gerecht is eenvoudig te maken en ziet er spectaculair uit. Verwarm de oven voor op 200 graden. Verwijder de bladeren van de bloemkool en snijd het onderste stukje van de stronk zodat hij kan blijven staan. Wrijf de bloemkool in met olijfolie en rooster deze 30-35 minuten. Laat de bloemkool afkoelen. Meng de roomkaas en de tijm en breng op smaak met peper en zout. Bestrijk de bloemkool met het roomkaasmengsel.

Leg de plakjes bladerdeeg in een vierkant met de randen net over elkaar. Druk licht aan en rol het deeg een beetje uit zodat het de hele bloemkool kan bedekken. Leg het bladerdeeg over de bloemkool en vouw de uiteinden onder de bloemkool dicht. Bestrijk het deeg met wat losgeklopt ei. Laat de kool 30 minuten staan en bestrijk nogmaals met ei. Bak hem 30-40 minuten totdat het bladerdeeg mooi goudbruin en krokant is.

VOOR 4 PERSONEN: 1 hele bloemkool 50 g roomkaas 1 el verse tijmblaadjes, fijngehakt peper en zout 4 plakjes (roomboter) bladerdeeg 1 ei, losgeklopt Voor de kaassaus: 20 g roomboter ½ teentje knoflook, geperst 20 g bloem 200 ml witte wijn 100 g boerenkaas, geraspt 100 g licht pittige kaas, geraspt snuf nootmuskaat zwarte peper Ellen van Duijn Made by Ellen Uitgever: Nieuw Amsterdam Prijs: € 25,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 september 2019

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 10 september 2019

Smelt de roomboter in een steelpan en voeg knoflook toe. Laat de knoflook heel even fruiten. Roer de bloem erdoor totdat je grove korrels krijgt. Schenk de witte wijn er geleidelijk bij terwijl je roert. Voeg de kaas beetje bij beetje toe en blijf roeren totdat alle kaas is opgenomen en de saus de gewenste dikte heeft. Haal de bloemkool uit de oven en zet hem op een schaal. Maak de saus af met nootmuskaat en zwarte peper en serveer deze bij de bloemkool-Wellington.