Staat voor het eerst aansprakelijk gesteld voor ‘gedwongen afstaan’ baby

Voor het eerst stelt een Nederlandse moeder die haar baby heeft moeten afstaan de staat aansprakelijk voor het leed dat haar is aangedaan, schrijft Trouw dinsdag. De nu 73-jarige Trudy Scheele-Gertsen zegt dat ze in de jaren zestig haar zoon gedwongen moest afstaan omdat ze ongehuwd was. Mogelijk trof duizenden moeders in de jaren vijftig, zestig en zeventig hetzelfde lot. Advocaat Lisa-Marie Komp van Prakken d’Oliveira bevestigt de berichtgeving in Trouw.

Eind jaren zestig kwam de zwangere Scheele-Gertsen terecht in een van de vele huizen voor ongehuwde moeders die er toen waren in Nederland. De zorg voor ongehuwde moeders was er destijds op gericht moeder en kind te scheiden. Volgens advocaat Komp werd Scheele-Gertsen uit haar ouderlijke macht gezet en werd haar zoon ter adoptie aangeboden. Uiteindelijk heeft hij drie jaar in een tehuis gewoond voordat hij werd geadopteerd.

Dit terwijl de destijds 22-jarige vrouw meerdere malen zou hebben aangegeven haar kind niet te willen afstaan. Bovendien was volgens advocaat Komp al in Nederlandse en internationale wetgeving vastgelegd dat de band tussen moeder en kind in principe behouden moest blijven.

Onderzoek minister Dekker

Scheele-Gertsen stapt naar de rechter omdat ze de situatie ‘mensonterend’ vindt. Ze eist erkenning voor het leed dat haar is aangedaan en heeft vragen over de periode 1956 tot 1984, toen de adoptiewet van kracht werd en abortus werd gelegaliseerd. Volgens onderzoek van de Radboud Universiteit uit 2017 werden in die periode ruim 15.000 Nederlandse kinderen geadopteerd. In Trouw staat dat volgens de vrouw sprake was van een georganiseerd systeem om kinderen bij ongehuwde vrouwen weg te halen.

Scheele-Gertsen wil dat haar vragen worden meegenomen in het onderzoek dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) begin dit jaar heeft aangekondigd naar binnenlandse adopties die plaatsvonden tussen 1956 en 1984. Dekker wil zo beter in beeld krijgen hoe adopties in die periode verliepen, wat er misging en wat de rol was van onder andere ouders, hulpverlening en sociale omgeving.