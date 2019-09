Schietincident Dordrecht eist vierde leven

Het schietincident in een woning in Dordrecht op maandagavond heeft een vierde leven geëist. De politie bevestigt aan NRC dat ook de 27-jarige vrouw die zich in de woning bevond, is overleden.

Maandagavond kwamen een 35-jarige politieman, de vermoedelijke dader, en zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar om het leven bij het schietincident. De vrouw van de politieagent werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd en is inmiddels aan haar verwondingen overleden. De politie meldt dinsdag dat het om een vrouw van 27 jaar gaat, in eerdere berichtgeving sprak de politie over een 28-jarige vrouw.

De schietpartij vond plaats in een woning aan de Heimerstein in het zuiden van Dordrecht. De overleden man is een politieagent van de politie-eenheid Rotterdam. De politie gaat uit van een „gezinsmoord” en zegt dinsdagochtend geen verdere inhoudelijke mededelingen over het incident te doen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.