Salafistische scholen leren kinderen zich af te keren van Nederland

Kinderen op salafistische moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit ‘ongelovige land’ om zich te vestigen in een islamitisch land. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur naar salafistische instellingen die buiten het gebruikelijke onderwijs vallen.

Lees hier het eerste stuk uit dit onderzoek: in de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is

Zowel in de politiek als binnen de islamitische gemeenschap is onthutst gereageerd. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en VVD-voorman Klaas Dijkhoff willen de wet aanpassen zodat de onderwijsinspectie kan ingrijpen in het informele onderwijs, terwijl die nu alleen reguliere scholen kan inspecteren. Ook de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap reageert geschokt. Een sjeik, een imam en een islamdocent, actief in traditionele Marokkaanse moskeeën, noemen de salafistische lessen „afschuwelijk”.

Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme worden beïnvloed, en bestudeerden het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen. Docenten door het hele land verheerlijken een rechtssysteem met straffen uit de sharia, de islamitische wetgeving. Tijdens de lessen en uit de boeken leren kinderen welke mensen ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. Daarbij wordt gesteld dat onder meer overspeligen, homoseksuelen, afvalligen en zogeheten ‘tovenaars’ de doodstraf verdienen. Kinderen krijgen invuloefeningen en meerkeuzevragen. Ze moeten bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste is: „a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.”

Groeiende invloed salafisme

Imams: ‘Zo onderwijs je de islam niet’

Binnen het informele islamitische onderwijs wordt het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, steeds invloedrijker, zo schreef inlichtingendienst AIVD in het laatste jaarverslag.

Nieuwsuur en NRC identificeerden minstens 50 onderwijsplekken die salafistisch zijn of er sterk door worden beïnvloed. Hier volgen naar schatting meer dan duizend kinderen ’s avonds of in het weekend islamitische lessen.

Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën maakt zich ernstige zorgen over de invloed van het salafisme binnen het islamonderwijs, die ook hij ziet groeien. „Het is vijf voor twaalf”, zegt hij. Volgens Bouharrou maken meerdere Marokkaans-Nederlandse imams zich zorgen maar durven zij zich niet altijd uit te spreken uit angst voor represailles. Salafisten zouden meer gematigde imams bedreigen en onder druk zetten. Vorig jaar bleek uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC dat tientallen islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren financiering kregen of aanvroegen uit de Golfstaten. Die geldstromen zijn omstreden vanwege de zorg dat hiermee het salafisme naar Nederlandse gebedshuizen wordt geëxporteerd. De Tweede Kamer vraagt al jaren om inzicht in die geldstromen.