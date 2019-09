Premier Rutte zegt meer duidelijkheid over meubels Koninklijk Huis toe

Premier Rutte laat op aandringen van de Tweede Kamer toch uitzoeken hoe het precies zit met de inboedels van vier koninklijke paleizen. Maandag zei de premier nog dat zo’n onderzoek wat hem betreft niet nodig was. Die uitspraak deed hij naar aanleiding van berichtgeving in NRC dat de overheid dubbel betaalt voor het onderhoud en de renovatie van de paleismeubels. De staat nam de meubels (en de onderhoudsplicht) vanaf de jaren tachtig over van de Oranjes, maar bleef het staatshoofd ondertussen ook een vaste vergoeding voor het onderhoud betalen.

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dinsdag zei Rutte opnieuw dat hij denkt dat de Oranjes niets verkeerd hebben gedaan. Maar ook dat hij niet helemaal paraat heeft wat zijn voorgangers Van Agt en Lubbers destijds over de meubels hebben afgesproken. Hij belooft daarom uitgebreid uitleg te geven in een Kamerbrief, waarschijnlijk voorafgaand aan de behandeling van de begroting van de koning in oktober.

Lees ook: Staat betaalt dubbel voor onderhoud inventaris paleizen

Willem-Alexander ontvangt nu jaarlijks naar schatting 320.000 euro om de kosten van het meubelonderhoud van Noordeinde en Huis ten Bosch te dekken. In de jaren tachtig nam de staat echter deze paleisinboedels over van prinses Juliana, met de bijbehorende onderhoudsplicht. De staat gaf de meubels direct na de aankoop in bruikleen aan de Oranjes. De afgelopen decennia werden ze op staatskosten gerestaureerd.