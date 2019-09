‘Personeelsverloop horeca kost jaarlijks 1,4 miljard euro’

Het hoge verloop van personeel kost hotels, cafés en restaurants jaarlijks circa 1,4 miljard euro. De branche verliest door onder meer werving en training van nieuw personeel bijna 6 procent van de totale jaaromzet, becijferde ABN AMRO in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Ongeveer vier op de tien horecamedewerkers stoppen volgens onderzoekers van de bank jaarlijks met hun baan. Het verloop in de horeca is daarmee hoger dan in veel andere sectoren. Het vervangen van dat personeel kost horecabedrijven gemiddeld duizenden euro’s: een nieuwe fulltime kok werven, opleiden en inwerken kost bijvoorbeeld zo’n 30.000 euro. Ook gaat productiviteit verloren.

Bijbaan

Het verloop in de horeca wordt met name veroorzaakt door jonge werknemers die veelal als bijbaan in de horeca werken, maar niet kiezen voor een carrière in de sector. Maar ook horecamedewerkers die een een vakopleiding gevolgd hebben stromen uit, een ontwikkeling die ABN AMRO „ronduit zorgelijk” noemt. Na zes maanden werkte nog maar 47 procent van hen in de branche, terwijl zij vaak spilfuncties vervullen.

Het hoge verloop vergroot het structureel hoge personeelstekort in de branche, schrijft ABN AMRO. Tot 2025 zijn jaarlijks tussen de 140.000 en 158.000 nieuwe medewerkers nodig om de gaten op te vullen. Volgens ABN AMRO heeft bijna 70 procent van de horecabedrijven openstaande vacatures.

Medewerkers in de horeca geven onder meer aan ontevreden te zijn over de hoge werkdruk en het lage salaris. Ook is de begeleiding van nieuwe medewerkers ontoereikend en wordt doorgroeien als lastig ervaren. „Alleen meer aandacht voor de medewerkers en betere werving en selectie kunnen voorkomen dat het cijfer niet verder oploopt”, stelt de bank.