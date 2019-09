Op donderdag kun je beter geen opslag vragen

Iedereen weet dat je je op maandag vaak chagrijniger voelt dan op vrijdag. Maar Jet Sanders, universitair hoofddocent op de London School of Economics, gaat nog een stap verder. In een TedTalk die ik onlangs via LinkedIn zag, zegt ze dat je je op maandagen vaak niet alleen anders voelt, maar dat je op die dag ook anders bent. Zij zegt dat we op vrijdagen en maandagen gemiddeld meer risico’s nemen dan op donderdagen – en dat we „eigenlijk elke dag een ander persoon zijn”.

„Ja!”, lacht ze als ik haar erover bel in Londen. „Ingrijpend hè? Maar ik kan niet meer om die conclusie heen nu ik er door mijn onderzoek steeds meer bewijs voor zie.”

Zo analyseerde ze onder meer Britse verkiezingspolls waaruit blijkt dat mensen op donderdagen behoudender stemmen dan op andere dagen. Maar ook uit statistieken van de FBI blijkt dat er op donderdagen veel minder overvallen, moorden en schietpartijen plaatsvinden dan op andere dagen – en dat op vrijdagen al die risico’s juist weer toenemen. Maar ze zag het ook in haar eigen laboratorium waar proefpersonen een virtuele ballon op donderdagen veel minder ver opbliezen dan op andere dagen.

En ik maar denken dat ik elke dag dezelfde persoon ben.

„Nou, nee dus! Ik denk dat het goed is als meer mensen zich hiervan bewust worden.”

Je zegt dat als het Schotse referendum niet op een donderdag was gehouden, de Schotten nu onafhankelijk waren geweest.

„Dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Maar het kamp dat bij de UK wilde blijven, won nipt. Als mensen op een vrijdag riskanter hadden gestemd, had dat zomaar de uitslag kunnen veranderen.”

Wat is er toch met de donderdag?

„Dat moeten we nog beter onderzoeken maar we dénken dat mensen meer risico nemen naarmate ze zich beter voelen. Dus dat je gedurende de week steeds vermoeider raakt, steeds meer risico’s gaat mijden – met donderdag als dieptepunt – en dat mensen op vrijdag weer grenzen overgaan omdat het bijna weekend is. Maar dat is nog slechts een hypothese.”

Ik ben op maandag meestal niet te genieten.

„Haha, dat herken ik. Maar mensen zijn op maandagen vaak ook relatief meer uitgerust. Daardoor voelen ze zich wellicht meer in controle en durven ze meer risico te nemen dan op donderdagen, we weten het nog niet.”

Dat mensen op vrijdag meer risico nemen komt toch gewoon door de alcohol, niet door de vrijdag?

„Alcohol zal zeker een factor zijn, maar ook dat alcoholgebruik is aan de vrijdag gekoppeld. Dus dan is het verband nog steeds dat mensen meer risico nemen op vrijdag.”

Tijdens haar TedTalk toonde Sanders foto’s van een huwelijk, van een condoom, een operatiekamer. Ze wil ermee laten zien dat de dagen van de week grote gevolgen kunnen hebben. Want ja, het maakt dus uit, zegt ze, op welke dag je naar de rechtbank gaat, op welke dag je wordt geopereerd, op welke dag je een huwelijksaanzoek doet.

Dat vind ik een eng idee.

„Dat is het. Maar als je de statistieken bekijkt is het misschien veiliger op een donderdag geopereerd te worden dan op een maandag. En om op een huwelijksaanzoek niet ‘yes I do’ te zeggen, maar ‘ask me again tomorrow’.”

Een revolutionair plan kun je op kantoor misschien beter niet op een donderdag voorstellen, een behoudend idee juist wél.

„Precies. En een nieuw, spannend product kun je misschien beter op een vrijdag lanceren.”

Wanneer kun je het beste opslag vragen?

„Haha. Op maandagen en vrijdagen.”

Wanneer kun je het beste ontslag nemen?

„Nou, misschien moet je dat niet midden in de week doen, dan ben je gemiddeld somberder. Maar ook niet op een vrijdag, want dan ben je impulsiever. Op donderdagen neem je waarschijnlijk het meest wijze besluit.”

Het advies ‘slaap er nog een nachtje over’ zou eigenlijk ‘zeven nachten’ moeten worden?

„Nou, ja. Dan weet je wel zeker dat je er allerlei factoren uitfiltert die van invloed zouden kunnen zijn.”

Stel dat we allemaal minder ingewikkelde dingen gaan doen op woensdagen en donderdagen, dan kunnen die dagen de nieuwe vrijdag en maandag worden!

„Dat kan, maar alleen als we dat allemaal, op grote schaal, gaan doen. Wat dat betreft ben ik reuze benieuwd wat er gebeurt als ergens landelijk een vierdaagse werkweek zou worden ingevoerd. Ik denk dat de risico-cyclus dan een dag opschuift, maar het lijkt me geweldig om dat te gaan volgen.”

