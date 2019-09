‘Niemand in de Stad’ grote kanshebber voor filmprijs Gouden Kalf

Michiel van Erps Niemand in de Stad heeft de meeste nominaties voor een Gouden Kalf in de wacht gesleept: zeven. Het ‘coming of age’-drama over corpsballen bleef Baantjer: Het Begin (vijf nominaties) voor, een misdaadfilm waarin Waldemar Torenstra als de nieuwe rechercheur De Cock anno 1980 de strijd aanbindt met krakers, cokesmokkel en corruptie.

Dat werd dinsdagmiddag bekend gemaakt in Utrecht: het Gouden Kalverengala sluit daar het Nederlandse Film Festival af, later deze maand. Nominaties en winnaars voor deze hoogste Nederlandse filmprijzen worden sinds 2015 naar voorbeeld van de Oscars gekozen door The Dutch Academy, een club van ruim 600 filmmakers. Kritiek dat zij onmogelijk het complete aanbod kunnen overzien, is dit jaar ondervangen door een voorselectie (shortlist) van vijftien films te maken.

Vooral arthouse op shortlist

Dat neemt een tweede kritiekpunt niet weg: makers van publieksfilms – romkoms, kinderfilms, misdaad – protesteerden de afgelopen jaren dat de keus van The Academy veel te elitair uitpakt. Dit jaar trok van de genomineerden alleen Baantjer: Het Begin meer dan honderdduizend kijkers; andere publieksfilms die dat daarin slaagden – Bon Bini Holland 2, Verliefd op Cuba, De Film van Dylan Haegens, De Dirigent – ontbraken in juli al op de shortlist. Niemand in de Stad trok bijna 40.000 bezoekers, verder overheerst arthouse: Dirty God, Bloody Marie en God Only Knows (3 nominaties), Nocturne, My Foolish Heart en De Libi (2), Rafaël, Take Me Somewhere Nice, en Mijn bijzonder rare week met Tess (1).

In de categorie televisiedrama, waarover nog wel een vakjury beslist, domineert dit jaar de misdaad. Met vier nominaties gaat Judas – over de familie Holleeder – op kop, gevolgd door Mocro Maffia (2), Stanley H. (1) en Zeven kleine criminelen (1). Alleen het tweede seizoen van De Luizenmoeder vindt een plekje tussen dat geweld, met Leny Breederveld als juf Helma in de categorie beste actrice.