Netanyahu belooft kiezers annexatie Jordaanvallei

Als de partij van Benjamin Netanyahu volgende week de verkiezingen in Israël wist, zal de nieuwe regering de Jordaanvallei annexeren. Die belofte deed Netanyahu dinsdag tijdens een toespraak in de stad Ramat Gan. De vallei beslaat zo’n dertig procent van de Westelijke Jordaanoever, gebied dat voor het grootste deel onder gezag van de Palestijnse autoriteiten valt.

„Mijn intentie is om met een nieuwe regering de soevereiniteit van Israël verder uit te breiden,” zei de premier. De Jordaanvallei is een landtong die van de Dode Zee in het zuiden naar het noorden van Israël loopt, langs de grens met buurland Jordanië. Zowel Israël als de Palestijnen zien het als hun grondgebied, maar in het geval van Israël wordt dat niet internationaal erkend.

Israëlische kolonisten en het leger scheppen steeds meer problemen voor Palestijnse herders in de vallei. Daardoor komt hun traditionele levenswijze in het gedrang.

Nederzettingen

Tijdens zijn toespraak, die live op televisie werd uitgezonden, presenteerde Netanyahu een landkaart waarop hij de oostgrens van Israël feitelijk naar rechts opschuift. In de voorbije jaren zijn in de strook land meerdere illegale Israëlische nederzettingen opgetrokken. De grond waarop die zijn gebouwd, wil Netanyahu zoveel mogelijk annexeren. Wat annexatie concreet zal betekenen, maakte Netanyahu niet precies duidelijk. Meer dan de helft van de Jordaanvallei is al tot permanente militaire zone verklaard.

Het Amerikaanse plan voor een oplossing voor het conflict met de Palestijnen - waarvan de inhoud nog moet worden gepresenteerd - biedt Israël volgens Netanyahu „een unieke kans”. „Waarvan ik vrees dat die er de komende vijftig jaar niet meer zal komen,” zei de premier. „Geef mij een mandaat om onze grenzen te stellen, en Israël’s veiligheid te garanderen.”

Verkiezingen

De Arabische Liga veroordeelt het plan van Netanyahu, dat volgens het samenwerkingsverband van Arabische landen verklaring iedere kans op progressie in het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen ondermijnt. Ook vanuit Palestijnse hoek is furieus gereageerd op de aankondiging van Netanyahu. „Wij zijn geen onderdeel van zijn verkiezingscampagne,” citeert The Jerusalem Post premier Mohammed Shtayyeh. Hij waarschuwde dat een dergelijke stap negatieve consequenties zal hebben, en roept de Europese Unie op om te helpen.

Volgende week dinsdag kiest Israël een nieuwe Knesset. De leider van de winnaar van die verkiezingen wordt doorgaans premier. In de meest recente peiling van dagblad Haaretz leidt de partij Kahol Lavan van Benny Gantz met een half procent ten opzichte van Netanyahu’s Likud.