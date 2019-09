Meer dan dertig doden op sjiitische feestdag in Iraakse stad Karbala

Bij sjiitische religieuze festiviteiten in de Iraakse stad Karbala zijn dinsdag zeker 31 mensen door verdrukking om het leven gekomen. Honderd anderen raakten gewond, van wie tien in kritieke toestand verkeren. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt, aldus internationale persbureaus.

De slachtoffers zijn volgens persbureau AFP onder de voet gelopen tijdens een ritueel bij de graftombe van de sjiitische heilige imam Hoessein. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgegaan.

Honderdduizenden sjiitische moslims trekken jaarlijks naar Karbala voor de asjoera, de herdenking van de dood van imam Hoessein. Ondanks de drukte die de asjoera met zich meebrengt, was een ongeluk als dat van deze dinsdag volgens AFP nog niet eerder voorgekomen. In Mekka, de belangrijkste heilige plaats voor moslims van alle gezindten, zijn de afgelopen decennia bij verschillende ongelukken wel honderden pelgrims door verdrukking omgekomen.

Imam Hoessein, een kleinzoon van de profeet Mohammed, stierf in het jaar 680 tijdens een veldslag bij Karbala. Hij is een belangrijke figuur in de sjiitische islam. De pelgrims komen samen bij zijn laatste rustplaats, de Imam Hoesseinmoskee.