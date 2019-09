Kashmir zit nog altijd op slot

Toen de Indiase premier Modi begin augustus aankondigde dat deelstaat Kashmir zijn autonomie verloor, stelde zijn regering zeer strikte veiligheidsmaatregelen in om massaprotesten en geweldsuitbarstingen te voorkomen. De meeste daarvan zijn nog altijd van kracht en het is onbekend wanneer de inwoners hun vrijheden terugkrijgen. Steeds vaker verschijnen er in de media berichten over buitensporig geweld van de veiligheidsdiensten. Die zijn moeilijk te verifiëren omdat ook de pers aan banden is gelegd.