Je loopt niet zo maar weg uit een realitysoap

De miljoenen vlogen het afgelopen jaar door de hemel van Hilversum, maar het grote succes van John de Mol is een toevalstreffer: de realitysoap Chateau Meiland over de eigenzinnige Nederlandse uitbater van een pension in Frankrijk. Achteraf is zoiets altijd verklaarbaar. Het je ne sais quoi van ‘kasteelheer’ Martien Meiland bestaat uit het plezier waarmee hij mokkend, mopperend, wijn drinkend en zeer hard werkend door het bestaan beweegt. Voeg daarbij de motoriek van een hongerige reiger en het resultaat is onweerstaanbaar.

Dus is Meiland al weken alomtegenwoordig. Paul de Leeuw kwam bij Beau over Meiland praten. Erland Galjaard (SBS) kwam bij Jinek over Meiland praten („Ik heb hem nooit ontmoet”). Meiland zelf kwam bij Ranking the stars over iedereen praten. Op een regionale zender verscheen Meiland in een non-descripte werpwedstrijd. „Hij gooit altijd mis”, zei een dorpsgenoot. Meiland gooide raak – niets is meer zoals het was.

Dat kon natuurlijk niet lang goed gaan. ‘Huisvriendin’ (en onmisbare werkkracht) Caroline meldde vorige week plotseling op Instagram dat ze het chateau het chateau had gelaten. Ze was „kapot” en zat weer lekker thuis bij haar gezin.

Of het nu ruzie was of iets anders, dit was meer realiteit dan de realitysoap kon verdragen: Talpa zette Caroline spoorslags op het vliegtuig terug naar Frankrijk om „het seizoen af te maken”. Weglopen is één ding, maar buiten beeld weglopen is onvergeeflijk voor de slaven van de reality.

Intussen voegen de ontwikkelingen (Caroline is inmiddels definitief terug in Nederland, las ik) iets extra’s toe aan de kijkervaring: de Meilandwatcher kan naar hartelust speuren naar voortekenen van Carolines vertrek. Dat wordt volgens ingewijden in de zevende aflevering verwacht.

Afgaande op de beelden van maandagavond sluit ik niet uit dat ook Meilands echtgenote Erica nog voor het einde van het seizoen haar biezen pakt.

Erica grijpt elke gelegenheid aan om de wolk van opwinding die rond haar echtgenoot hangt te ontvluchten en ergens een klusje te doen. Moet er een afwasmachine ingeruimd worden, glipt zij naar boven om ergens behang af te stomen. „Ik heb een hekel aan afwasmachines. Dan doe ik het nog liever met de hand. Je stopt alles erin en na een paar uur is hij klaar en moet je wéér aan de slag.” Het moment dat je beseft dat de mensheid in twee delen uiteen valt: de afwasmachineladers en de behangafstomers.

Wat later stond Erica lekker een deur te schilderen, kwam Martien binnen. Eerst constateerde hij dat ze aan de verkeerde kant was begonnen: „Hoe dom kun je zijn!” Daarna betichtte hij haar van druipers. Ten onrechte, moest hij later toegeven – het was de lichtval geweest.

Toen had Caroline al een paar keer over vermoeidheid geklaagd. Tussen het buffelen door ging ze eenmaal met Martien in de stad winkelen, waar enthousiaste Hollandse Meilandfans opdoken. Foto!

Het was een bloedstollend tripje trouwens, dankzij Meilands intens-impulsieve rijstijl: vooruit, achteruit, links, rechts, gas, rem – hij beheerst alles, zij het dat hij zijn vaardigheden niet altijd toepast in de volgorde die je zou verwachten.

Eenmaal veilig terug in het chateau zag Caroline nog een gaatje in haar overvolle schema: even een halfuurtje liggen, zelfs Martien vond het best. Maar wat was dat? Toch geen auto? Wel een auto! Je kon iets horen breken in Caroline: „Net als ik naar mijn bed wil, dan komen de gasten. Dat is toch niet te filmen?” Wat voor een realitysoap, waarin immers alles te filmen is, een mooie woordkeuze was.