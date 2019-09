Iraanse vrouwelijke voetbalfan overlijdt na zelfverbranding

Een vrouwelijke voetbalsupporter uit Iran is maandag overleden nadat ze zichzelf vorige week in brand had gestoken voor de rechtbank. Dat meldt persbureau AP dinsdag op basis van Iraanse media. De vrouw riskeerde een gevangenisstraf omdat ze een voetbalstadion probeerde te betreden.

De 29-jarige vrouw werd in maart door de politie betrapt toen ze probeerde een wedstrijd van haar favoriete club FC Esteghlal te bezoeken. Ze deed dat vermomd als man, met een blauwe pruik – de clubkleur van Esteghlal – en een lange jas. Sinds de Iraanse revolutie in 1979 zijn voetbalstadions verboden terrein voor Iraanse vrouwen.

De vrouw bracht drie nachten door in de gevangenis en mocht haar rechtszaak in vrijheid afwachten. Deze zou vorige week maandag dienen, maar volgens de BBC hoorde ze ter plekke dat haar zaak was uitgesteld vanwege een „noodgeval in de familie” van de rechter. Toen de vrouw even later terugkeerde om haar mobiele telefoon op te halen, zou iemand haar hebben verteld dat ze zes maanden tot twee jaar gevangenisstraf kon krijgen.

Daarna stak de vrouw zichzelf voor de rechtbank in brand. Ze overleed maandag in een ziekenhuis in Teheran aan haar verwondingen. De voetbalclub FC Esteghlal bevestigt haar overlijden maandagavond op Twitter.

Ophef

De dood van de vrouw zorgt volgens AP voor ophef in Iran, onder meer prominente Iraanse voetballers uiten hun zorgen op sociale media en vragen om actie. De wereldvoetbalbond FIFA verzocht de Iraanse voetbalbond eerder om al om vrouwen toe te laten bij WK-kwalificatiewedstrijden dit najaar.

Tijdens het WK van 2018 in Rusland mochten Iraanse vrouwen voor het eerst in meer dan veertig jaar een voetbalwedstrijd in een stadion kijken, al was dat via televisieschermen. Eind vorig jaar werden enkele tientallen vrouwen toegelaten tot de vriendschappelijke wedstrijd tussen Iran en Bolivia en de finale van de Aziatische Champions League. Dit jaar werden echter weer vrouwen geweigerd toen Iran een oefenwedstrijd tegen Syrië speelde.