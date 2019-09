Gieskes-Strijbis Podiumprijs naar Alexandra Broeder en Guilherme Miotto

Theatermaker Alexandra Broeder en choreograaf Guilherme Miotto (Corpo Máquina) hebben maandag de Gieskes-Strijbis Podiumprijs toegekend gekregen. Voor de derde keer werd deze jaarlijkse prijs uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten. Beiden ontvangen een bedrag van 60.000 euro.

De winnaars en genomineerden worden gekozen door een commissie. In haar verantwoording zegt de commissie over de winnaars: „Beide makers zijn in hun loopbaan vanuit grote bevlogenheid en vakmanschap steeds dichter tot de kern van hun kunstenaarschap gekomen. Ze staan midden in de samenleving en voelen een sterke noodzaak om ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Zowel Broeder als Miotto bevinden zich op een kantelpunt in hun carrière: ze ontdekken nieuwe, spannende artistieke terreinen en een wereld van mogelijkheden ligt aan hun voeten.”

Alexandra Broeder (1978) studeerde in 2003 af als theatermaker aan de Toneelacademie Maastricht. Zij neemt haar publiek mee in een vaak schemerachtige unieke wereld, die zich niet zelden in een geheel eigen dimensie lijkt af te spelen. Vaak zijn de spelers kinderen of jongeren, die het volwassen publiek deze sinistere, onwennige wereld binnen leiden. Sinds 2017 is zij, in samenwerking met Frascati, een verbinding aangegaan met De Bascule; het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Met jongeren die hier intensief in behandeling zijn bouwde zij verder aan haar oeuvre van unheimische werelden als kruisbestuiving tussen theater en de psychiatrie.

Poëtisch en rauw

Guilherme Miotto (1979) ontwikkelde zich van danser bij gezelschappen als ICK en Krisztina de Châtel tot eigenzinnig choreograaf van net zo poëtisch als rauw en weerbarstig werk. In 2017 richtte Miotto samen met sociaalwerker Amine M’barki stichting Corpo Máquina op. Samen creëren zij langlopende artistieke trajecten met jongeren die te kampen hebben met een isolement of een stigma, zoals ex-gedetineerden en Somalische jongeren.

De winnaars mogen het bedrag dat ze winnen met deze prijs naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling. De andere genomineerden waren kunstenaarsduo Daniel van den Broeke & Florian Borstlap (The Performance Bar), danseres/choreografe Florentina Holzinger en pianist/componist Matteo Myderwyk.

In 2018 wonnen choreograaf en theatermaker Nicole Beutler en story producers ROSE Stories de prijs.