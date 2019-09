Kabinet: gaskraan Groningen acht jaar eerder dicht

Het kabinet zegt dat er al in 2022 een einde komt aan de gaswinning in Groningen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder ging de regering nog uit van 2030 als uiterste termijn. Als er sprake is van een erg koude winter, moet na 2022 mogelijk wel worden teruggegrepen op het Gronings gas.

Ook schrijft Wiebes dat de gaswinning volgend jaar al naar een veilig niveau wordt teruggebracht. De veilige grens voor aardgaswinning is door toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) vastgesteld op 12 miljard kubieke meter per jaar. Onder deze drempel zou de kans op aardbevingen sterk afnemen. Dit lopende ‘gasjaar’(oktober 2018 tot oktober 2019) wordt nog 21,6 miljard kubieke meter gewonnen.

Het kabinet neemt om de doelen te bereiken een aantal „aanvullende” maatregelen. Zo zet het onder meer in op het vervaardigen van zogenoemd ‘pseudo-Groningengas’, dat wordt verkregen door stikstof toe te voegen aan hoogcalorisch gas. Daarmee kan dit gas worden omgezet naar laagcalorisch gas. Uit het Groningergasveld komt laagcalorisch gas dat wordt gebruikt door Nederlandse huishoudens en bedrijven. Door het te vervangen door ‘pseudo-Groningengas’ zou de Groningse gaswinning sneller kunnen dalen.

Veiligheid Groningers

In juni zei Wiebes al tegen de Tweede Kamer dat het kabinet streefde naar het terugbrengen van de gaswinning tot onder het veilige niveau per volgend jaar, maar toen was nog onduidelijk of de leveringszekerheid hiermee niet in het geding zou komen. Dat is volgens Wiebes met de aanvullende maatregelen niet meer onzeker. De Kamer drong er voor het reces op aan de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard te brengen om de veiligheid van Groningers te garanderen.

Het verlagen van de gaswinning betekent voor het kabinet dat het volgend jaar 400 miljoen euro aan geplande inkomsten misloopt. Het Groningse gas wordt ook gebruikt in Frankrijk, België en Duitsland.