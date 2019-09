Een dode en 72 gewonden bij brand ziekenhuis Düsseldorf

Bij een brand in het Marien ziekenhuis in Düsseldorf is maandagnacht een dode gevallen en raakten 72 mensen gewond. Dat meldt de Duitse krant Die Welt. De meeste gewonden hadden een rookvergiftiging. Zeven van hen verkeren in levensgevaar, meldde de Duitse brandweer aan Die Welt.

De brand begon in de kamer van een 77-jarige patiënt op de tweede etage van het ziekenhuis en verspreidde zich snel over vijf verdiepingen omdat er zuurstof uit een leiding lekte. In de kamer waar het vuur uitbrak, werd ook het dodelijke slachtoffer gevonden. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt.

Het blussen van de brand duurde een uur. De precieze oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk.