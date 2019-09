Drie doden en een zwaargewonde bij schietpartij in Dordrecht

Een politieman wordt ervan verdacht maandagavond in Dordrecht zijn twee kinderen te hebben doodgeschoten en zijn vrouw ernstig te hebben verwond. Daarna zou de man zichzelf hebben doodgeschoten, zegt een woordvoerder van de politie tegen NRC.

De politie gaat uit van een „gezinsmoord”, maar wil over de precieze toedracht van de schietpartij nog niets zeggen. Het forensisch onderzoek was maandagavond laat in de avond nog gaande.

De politieman werkte voor de eenheid Rotterdam. Zijn twee kinderen waren acht en twaalf jaar oud, hijzelf 35. Zijn 28-jarige vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder is haar toestand „zeer zorgwekkend”.

De schietpartij vond rond half zeven plaats in een woning aan de Heimerstein, een straat in het zuiden van Dordrecht. Volgens lokaal gemeenteraadslid Alexander Jansen (PvdA) rukten hulpdiensten massaal uit na het incident, met onder meer vijftien politiewagens en een traumahelikopter. Burgemeester Wouter Kolff (VVD) noemde het schietincident aan het begin van de avond op Twitter „zeer heftig” en sprak zijn medeleven uit. (NRC)