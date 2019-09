De roes rond het hippe WeWork is voorbij

Adam Neumann van vastgoedonderneming WeWork weet wel hoe je geld moet verdienen aan je eigen bedrijf. Neumann, de 40-jarige, tequila-drinkende topman met flamboyant lang haar, liet bijvoorbeeld zijn ene bedrijf 5,9 miljoen dollar betalen aan zijn andere bedrijf, puur om de merknaam ‘We’ te mogen gebruiken (teruggestort na kritiek). Ook ontving hij als huurbaas miljoenen van zijn eigen bedrijf, door zijn werknemers te laten bivakkeren in zijn eigen panden. En volgens The Wall Street Journal haalde hij al 700 miljoen dollar via leningen en verkoop van aandelen uit WeWork.

Het concept van het New Yorkse vastgoedbedrijf van Neumann (1,8 miljard dollar omzet in 2018) is op zich niet zo ingewikkeld. WeWork verhuurt co-werkplekken aan ondernemers en freelancers. De teller staat op ruim vijfhonderd locaties wereldwijd. In Nederland heeft WeWork er vier, allemaal in Amsterdam (eigen bureau: vanaf 350 euro per maand).

Maar achter de schermen is WeWork een complexe knoop van holdings, panden en onderlinge belangen geworden tussen Neumann, zijn vrouw en zijn bedrijven. En dat wekt steeds meer wrevel op bij investeerders. Maandag lekte via persbureau Bloomberg uit dat de Japanse bank SoftBank aandringt op uitstel van de geplande beursgang van het bedrijf. SoftBank bezit bijna een derde van de aandelen en investeerde al meer dan 10 miljard dollar in het bedrijf dat in 2010 is opgericht.

SoftBank acht een beursgang nu niet opportuun, schrijft Bloomberg. Begin dit jaar, toen de beursgang nog in één adem met die van Uber, Lyft en Slack werd genoemd, waardeerde Goldman Sachs WeWork nog op 65 miljard dollar. Veel geld, gezien het feit dat het bedrijf tot nu toe enkel verlies leed. Maar inmiddels zou dat bedrag gezakt zijn tot ‘slechts’ 20 miljard dollar en nu wil SoftBank niet meer.

Naast de lage waardering zou SoftBank ook terughoudend zijn wegens de risicovolle werkwijze van WeWork. Eén van de gevaren is de bestuursstructuur. Neumann heeft buitengewoon veel zeggenschap over zijn eigen bedrijf via een complexe aandelenconstructie. Twee: de gevoeligheid voor conjunctuur. Het bedrijf sluit lange leases af met vastgoedeigenaren, maar verhuurt zelf voor korte periodes. Dat werkt in goede tijden, maar niet in slechte. Drie: de tegenstrijdige belangen die kunnen optreden door de rommelige bv-structuur. Als WeWork de huur van de ruimtes verhoogt, betekent dat bijvoorbeeld rechtstreeks winst voor ‘huurbaas’ Neumann. En vier: de bedrijfscultuur, vol burn-outs en met drank overgoten borrels en zomerkampen. WeWork zegt nu gauw een vrouw aan te willen stellen in het verder volledig mannelijke bestuur.