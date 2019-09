De frustraties van Dafne Schippers

Het is denkbaar dat Dafne Schippers bij de WK atletiek in Doha haar deelname beperkt tot de 200 meter, de afstand waarop ze haar titels van 2015 en 2017 verdedigt. Vooralsnog gaat de sprintster uit van een volledig programma met 100, 200 en 4x100 meter estafette, maar pas tijdens het trainingskamp ter voorbereiding op de WK in het Turkse Belek neemt ze daarover een besluit.

Schippers wordt dit seizoen gehinderd door pijn aan haar rug, een oude kwaal die is verergerd na een val van de trap in haar huis en wisselend de kop opsteekt, zoals afgelopen weekeinde bij de Diamond-Leaguefinale in Brussel. Ze startte nog wel, maar was dusdanig beperkt bij haar starthouding dat een toptijd er niet in zat. Weer niet. De zoveelste teleurstelling die mentaal knaagt.

De rugkwetsuur frustreert niet alleen Schippers zelf enorm, maar ook haar trainer Bart Bennema. Hij heeft de atlete na een onderbreking van twee jaar weer onder zijn hoede maar kan haar door de rugkwaal niet op het door hem verwachte, hoge niveau krijgen. „We overwegen serieus haar bij de WK alleen de 200 meter te laten lopen", zegt Bennema dinsdag bij de teampresentatie op sportcentrum Papendal. „Het is niet ons uitgangspunt, maar in Belek bekijken we wat reëel is en hakken we de knoop door.”

Gevorderd tot 70 à 80 procent

De kwetsbare rug is volgens Bennema de reden dat Schippers dit jaar veelal net op of net naast het podium eindigt. Nu is de concurrentie ook heel sterk, maar de sprintster heeft naar zijn mening nog niet kunnen laten zien waartoe ze werkelijk in staat is. Bennema: „Ik denk dat we op 70 tot 80 procent zitten van wat we voor ogen hadden, omdat ik nog niet het vereiste programma heb kunnen afwerken. En dat is terug te zien in de tijden die Dafne loopt. 21 seconden op de 200 meter is nu niet reëel, maar ik had dit jaar wel op een lage 22-er gehoopt, om volgend jaar de stap naar de 21 seconden te kunnen maken.”

Maar is er meer dan alleen die pijn aan haar rug? Kan het zijn dat Schippers door haar concurrenten voorbij is gestreefd? Bennema denkt van niet. Hij verwacht haar nog steeds terug te kunnen brengen op het niveau in de periode 2014-2016, de jaren waarin ze de wereld onder andere versteld deed staan met een wereldtitel op de 200 meter in 21,63 seconden, de derde tijd ooit gelopen.

Langzaam maar zeker ziet de trainer weer iets terug van Schippers' fameuze versnelling op de laatste 50 meter, haar grote wapen. Maar zo lang ze bij haar start gehinderd wordt door die verrekte rugpijn zit een toptijd er niet in. „Ze heeft amper op een fatsoenlijke start kunnen trainen”, zegt Bennema. „Ik had kunnen kiezen voor de veilige weg door haar weinig wedstrijden te laten lopen, maar ze is een professionele atlete die haar geld in wedstrijden moet verdienen. Daar heb ik ook rekening mee te houden. Bovendien heeft Dafne die wedstrijden nodig om snelheid op te doen.”

Schippers weigert zich over te geven aan doemdenken. Tegen het persbureau ANP schrijft de sprintster de „hobbelige aanloop naar de WK” toe aan de gewenning van een terugkeer bij haar oude coach Bennema in combinatie met haar zoektocht naar haar snelheid van vroeger. Schippers: „Het is heel lastig alles in een wedstrijd te laten kloppen. Deels ging het goed, deels niet, maar ik voel dat het eraan zit te komen. Die snelheid zit er echt nog steeds in.”

Verder vertrouwt Schippers op haar ervaring als toernooiloper. „Tijden zeggen niet alles, het gaat om presteren op een kampioenschap onder grote druk. Ik kan dat. Ik haal op grote toernooien altijd het beste in mezelf naar boven.”

