De zwart-wit wereld van Berenice Abbott’

Voor het eerst is in Nederland een ruime selectie van de foto’s van de Amerikaanse fotograaf Berenice Abbott (1898-1991) te zien, in het Amsterdamse Huis Marseille. Ze werd beroemd om de manier waarop ze het New York van de jaren dertig vastlegde. Ze maakte talrijke portretten van prominente figuren uit artistieke kringen, zoals schrijver James Joyce, schilder Edward Hopper en folkzanger Huddie Ledbetter (Leadbelly). In de jaren zestig legde Abbot zich toe op het fotograferen van wetenschappelijke processen. De tentoonstelling is nog tot 1 december open voor het publiek.