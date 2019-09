Avonddienst bij de pomp, dat liever niet

Nu gaat het weer goed, maar tot een maand geleden had Sandra Wormgoor moeite om het BP-tankstation bij Lopik draaiende te houden. Door de openstaande vacatures moest de teamleider haar medewerkers vaker vragen om ’s avonds en in het weekend te werken. Terwijl ze hen óók tevreden wil houden. „Medewerkers zeggen vaak dat ze de wisselende diensten vervelend vinden, omdat ze dan geen andere plannen kunnen maken.”

De arbeidskrapte wordt nijpender. Werkgevers hadden al langer moeite om vacatures te vervullen voor specialistische functies in bijvoorbeeld de techniek, ICT en zorg. Maar nu wordt het ook lastiger om werknemers te werven voor een aantal beroepen waar nauwelijks of geen instroomeisen voor gelden, blijkt uit een landelijk overzicht van 140 ‘krapteberoepen’ dat uitkeringsinstantie UWV vrijdag publiceerde.

De meeste personeelstekorten zitten nog steeds bij beroepen die wél een opleiding vereisen. Voor ruim de helft van de krapteberoepen die het UWV op rij heeft gezet, is een middelbare beroepsopleiding (mbo) nodig. En nog eens een derde betreft hoogopgeleide beroepen (hbo of universiteit). Maar daarnaast ontstaan nu tekorten aan bijvoorbeeld verkeersregelaars, heftruckchauffeurs, schoonmakers en ook: verkoopmedewerkers bij tankstations.

Het probleem van deze beroepen is dat ze niet populair zijn, bijvoorbeeld doordat het werk zwaar is of op onregelmatige tijdstippen plaatsvindt. Werkzoekenden hebben nu genoeg te kiezen.

Bij het tankstation van Wormgoor was het probleem duidelijk: het is zeven dagen per week open van zes uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.

Daardoor is niet alleen het vinden, maar ook het behouden van personeel lastiger. Dat is de reden dat een paar ervaren medewerkers van Wormgoor geen avonddiensten hoeven te doen. Inmiddels heeft ze twaalf mensen in dienst, van wie er twee een vast contract hebben en de rest een nulurencontract. Een deel van die medewerkers zijn jonge weekendkrachten. „Die zijn ook op een gegeven moment uitgekeken. Ze verhuizen of krijgen een ander baantje.”

Schoonmaken

Werkgevers met schoonmaakvacatures lopen tegen dezelfde problemen aan – ze kunnen steeds moeilijker concurreren met aantrekkelijkere beroepen. Zo werken schoonmakers van kantoorpanden vaak in de avond en krijgen ook zij vaak contracten aangeboden met weinig uren.

Ook afvalverwerkingsbedrijven kampen met hun imago. Zij zijn op zoek naar chauffeurs van vuilniswagens, maar moeten concurreren met zo ongeveer alle andere soorten transportberoepen, van bus tot binnenvaart. Overal zijn tekorten.

Afvalbedrijven zijn nu samen een campagne begonnen om hun populariteit te vergroten. Op de website werkenalsmilieuchauffeur.nl staat een wervende tekst over vaste werktijden, werken in de buitenlucht en veel contact met bewoners.

Andere werkgevers die last hebben van de tekorten, proberen vooral hun werving te verbeteren, blijkt uit een UWV-enquête onder 2.000 werkgevers, die ook vrijdag verscheen. Ze verspreiden hun vacature bijvoorbeeld via meer kanalen (40 procent), of gaan actiever op zoek in hun eigen netwerk, of dat van hun personeel (22 procent). Slechts 3 procent verandert het salaris of andere arbeidsvoorwaarden.

Toen Wormgoor merkte dat ze weinig reacties kreeg op haar vacature bij het tankstation, paste ze de vacaturetekst aan. Ze zocht niet langer een ‘medewerker pompstation’, maar een ‘shopmedewerker’. Ook maakte ze duidelijker hoeveel uur je in deze baan per week kunt werken. De vacature was eerst voor ‘0 tot 24 uur’ per week. Toen ze dat had veranderd in 8 tot 16 uur, kwamen er al meer sollicitaties. Wormgoor: „Blijkbaar zijn mensen toch op zoek naar meer vastigheid, ook al kunnen wij alleen een nulurencontract bieden.”

Een greep uit de 140 krapteberoepen Laagopgeleid Steigerbouwers Heftruckchauffers Verhuizers Verkeersregelaars Schoonmakers kantoren Glazenwassers Ongediertebestrijders Middelbaar opgeleid Kraanmachinisten Schilders Hoveniers Buschauffeurs Hoogopgeleid Bouwkundig inspecteurs Programmeurs