‘Doorverkoop e-books in strijd met auteursrecht’

Het doorverkopen van gebruikte e-books is in strijd met de bescherming van auteursrechten. Dat adviseerde een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dinsdag in een Nederlandse zaak. De rechtbank in Den Haag had om advies gevraagd bij het Europees Hof van Justitie. Deze heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak, maar doorgaans worden de adviezen van de advocaat-generaal opgevolgd. De zaak loopt sinds 2014.

De zaak was aangespannen door twee Nederlandse uitgeversbonden. Zij zijn ontevreden over de dienst van het bedrijf Tom Kabinet, die een online marktplaats biedt waar legaal gekochte e-books kunnen worden doorverkocht. De uitgevers vinden dat daarmee auteursrechten worden geschonden, omdat een e-book voor één koper is bestemd.

Risico op piraterij

De advocaat-generaal ging mee in het standpunt van de auteursbonden en noemt in zijn advies dat het lastig te controleren is of de verkoper zijn eigen kopie van het e-book verwijdert na verkoop, waardoor deze vermenigvuldigd kan worden. Ook zijn legale kopieën moeilijk te onderscheiden van illegale kopieën, waardoor risico bestaat op digitale piraterij.

Verder staat in het advies dat het doorverkopen van e-books leidt tot het risico op oneerlijke concurrentie met papieren boeken. Bij de verkoop van e-books zijn er immers geen extra kosten en gaat de kwaliteit niet achteruit.

De advocaat-generaal draagt ook een mogelijke oplossing aan. Streamen of toegang tot tweedehands e-books verlenen via een abonnement zou namelijk wel legaal, omdat in die gevallen hogere inkomsten aan de rechthebbenden en distributeurs worden geboden.