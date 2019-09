Wilders gaat aangifte doen tegen officier van justitie en advocaten-generaal

PVV-leider Geert Wilders zegt aangifte te gaan doen tegen officier van justitie Wouter Bos en advocaten-generaal Gerard Sta en Birgit van Roessel wegens „een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte”. Dit in verband met het opstellen van een proces verbaal dat onwaarheden bevat, schrijft de politicus maandag in een persbericht.

Het gaat om de zogenoemde minder-Marokkanen-zaak waarin de advocaten-generaal stellen dat er geen overleg is geweest tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, terwijl uit recente onthullingen blijkt dat er wel over die zaak is gesproken. Uit de onthullingen blijkt dat topambtenaren invloed hebben geprobeerd om invloed uit te oefenen op het proces tegen Wilders.

geertwilderspvv Geert Wilders https://t.co/As2gm376On Op weg naar de politie om aangifte te doen tegen een Officier van Justitie en twee advocaten Generaal wegens ernstig vermoeden valsheid in geschrifte. Dit is pas het begin. Alle ambtenaren en politici die met politiek proces te maken hebben kunnen hun borst natmaken. #Wilders 9 september 2019 @ 13:19 Volgen

In het persbericht schrijft de politicus dat dit „nog maar het begin” is. „Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken.” Wilders zegt dat hij naast strafrechtelijke ook civiele rechtszaken tegen hen wil beginnen.

Wilders, die op die op 19 maart 2014 op een partijbijeenkomst in een café tegen zijn aanhangers zei dat hij zou gaan „regelen” dat er minder Marokkanen naar Nederland komen, werd eerder in de zaak veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij werd vrijgesproken van aanzetten tot haat. De rechtbank besloot echter geen straf op te leggen. Momenteel dient het hoger beroep.

Wilders wil al vanaf het begin dat het hoger beroep wordt stopgezet en zegt dat het gaat om een politieke vervolging. Zijn advocaat gaat dinsdag als de zaak verder gaat, de rechtbank vragen om het proces te staken.