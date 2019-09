Tyfoon Faxai legt openbare leven in Tokio grotendeels plat

De zware tyfoon Faxai is met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur aan land gegaan vlakbij de Japanse hoofdstad Tokio. Het trein- en vliegverkeer is uit voorzorg vrijwel helemaal platgelegd en weinig mensen zijn deze maandag naar hun werk gegaan, meldt Reuters.

Volgens het elektriciteitsbedrijf hebben 450.000 huishoudens in en rond Tokio te maken gekregen met stroomuitval, meldt NHK World. Er waren maandagochtend lokale tijd minstens tien mensen met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gegaan.

Autoriteiten hebben ook gewaarschuwd voor landverschuivingen en uit hun oevers tredende rivieren. In het toeristische stadje Kamakura net ten zuiden van Tokio zijn 5.000 mensen opgeroepen tot evacuatie.

Faxai is de zwaarste storm in jaren in de regio. Jaarlijks trekken er gemiddeld zo’n vijf tyfoons over Japan, maar ze komen zelden in de buurt van Tokio aan land. De tyfoon trekt nu met een snelheid van 25 km/h verder naar het noordoosten van Japan.