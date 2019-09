‘Toezicht op industrieterrein Chemelot moet beter’

Het toezicht op het industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen is onvoldoende. Aanbevelingen die de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) vorig jaar heeft gedaan, worden nauwelijks opgevolgd, schrijft de OVV maandag in een rapport. Er vinden regelmatig ongelukken plaats op het complex.

De raad had het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie de opdracht gegeven om plannen op te stellen voor de verbetering van de veiligheid en het toezicht op Chemelot. Een jaar later heeft IenW echter nog geen duidelijk plan geformuleerd, schrijft de raad. De provincie Limburg wel, maar dat plan is nog onvoldoende uitgewerkt.

Het Zuid-Limburgse Chemelot is de op één na grootste chemiecluster in Nederland. Alleen al in 2016 waren er vier incidenten op het industrieterrein. Drie keer was er sprake van ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en een keer van een ongeluk met dodelijke afloop. Ook afgelopen augustus was er nog een ongeluk, nadat een lek was ontstaan in een salpeterzuurfabriek.

Verouderde installaties

Naar aanleidingen van de incidenten in 2016 opende de OVV een onderzoek. Vorig jaar constateerde de raad dat de veiligheid op het terrein tekortschoot. Inspectie en onderhoud waren volgens de OVV niet op orde en installaties waren verouderd. Sommige fabrieken dateren nog uit de jaren zestig en zeventig.

Hoewel Chemelot volgens de raad voortvarend aan de slag is gegaan met de aanbevelingen, blijven overheidspartijen achter. „Overheidspartijen, in bijzonder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laten goede kansen liggen om lessen uit het onderzoek te benutten voor het verbeteren van de veiligheid”, aldus het rapport van de OVV.

Het industrieterrein Chemelot beslaat zo’n achthonderd hectare en er zijn ongeveer 150 bedrijven gevestigd, waaronder DSM, Sabic, OCI Nitrogen, Renewi en Royal Haskoning. In totaal werken er ruim 8.000 mensen op het terrein. Onder meer Geleen, Beek, Sittard, Elsloo, Limbricht en Stein liggen nabij het industrietrein.

De chemiecluster blijft groeien. Dat geldt ook voor de onderzoeks- en onderwijscampus die op het terrein gelegen is en waar zo’n 2.500 onderzoekers en studenten verblijven. Volgens de Onderzoeksraad zit er te weinig voortgang in het afwegen van het belang van uitbreiding of aanpassing van Chemelot of de Campus en de veiligheidsrisico’s.