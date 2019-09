Tegenslag voor Kremlin door verlies bij Moskouse verkiezingen

Bij gemeenteraadsverkiezingen hebben oppositiepartijen in Moskou zondag flink gewonnen. Van de 45 zetels in de Moskouse gemeenteraad gaan er 20 naar oppositiepartijen. Volgens oppositieleider Aleksej Navalny heeft het Kremlin moeten frauderen om er voor te zorgen dat regeringspartij Verenigd Rusland de meerderheid behoudt in de hoofdstad.

In een groot deel van Rusland werden regionale verkiezingen gehouden. In zestien regio’s werden de kandidaten van het Kremlin gekozen tot gouverneur, maar in de hoofdstad verloor de regering terrein.

Vanwege de impopulariteit van Verenigd Rusland had een groot aantal regeringskandidaten zich geregistreerd als ‘onafhankelijk’. In Moskou durfde zelfs geen enkele Kremlin-kandidaat namens Poetins partij mee te doen.

Toch won de oppositie flink. Zo stegen de communisten van 5 naar 13 zetels, en maakten Rechtvaardig Rusland (3) en Jabloko (4 zetels) hun entree in de gemeenteraad. Andrej Metelski, de Moskouse partijleider van Verenigd Rusland, slaagde er niet in herkozen te worden.

Protesten

De verkiezingen in Moskou werden voorafgegaan door wekenlange protesten, nadat de Moskouse kiescommissie tientallen oppositiekandidaten had uitgesloten van deelname. Oppositieleider Navalny had daarop opgeroepen tégen Verenigd Rusland te stemmen.

Kiezers die zich van tevoren hadden geregistreerd, kregen zondag te horen welke alternatieve kandidaat de meeste kans had de kandidaat van de regeringspartij te verslaan. Het ‘slimme stemmen’ heeft waarschijnlijk invloed gehad, mede omdat de opkomst zeer laag was (21 procent) en in alle kiesdistricten de uitslag door een klein aantal stemmen werd bepaald.

Zondagnacht waren Navalny’s medewerkers er zelfs van overtuigd dat Verenigd Rusland de meerderheid zou verliezen in de gemeenteraad. Volgens de BBC en nieuwssite Meduza kan burgemeester Sobjanin echter rekenen op 25 ‘loyale’ raadsleden en behoudt het Kremlin de meerderheid in de hoofdstad.

‘Massale fraude’

Volgens oppositieleider Navalny en zijn staf is er gefraudeerd om de hoofdstad onder controle te houden van het Kremlin. Na het sluiten van de stembussen om acht uur zondagavond werden er geen exitpolls gepubliceerd, zoals gebruikelijk wel gebeurt. In verschillende kiesdistricten werd de uitslag urenlang niet bekendgemaakt. Ook zouden kiezers niet zijn toegelaten tot het stembureau. De voorzitter van de Moskouse kiescommissie, Valentin Gorboenov, liet echter weten dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

In Sint-Petersburg maakten waarnemers melding van „massale fraude”, zo meldde Golos, een onafhankelijke organisatie die toeziet op eerlijke verkiezingen. Gouverneur Aleksandr Beglov behaalde een ruime overwinning, maar de opkomst vertoonde vreemde schommelingen.