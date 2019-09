Staat betaalt dubbel voor inventaris paleizen - Ruzie bij SGP woekert door

DUBBELE KOSTEN: Van een kroonluchter van 100.000 euro tot pingpongbatjes: tussen 1982 en 2009 nam de rijksoverheid alle invetarissen van vier paleizen over van de Oranjes. Dat gebeurde in het geheim: de Tweede Kamer is nooit geïnformeerd over deze miljoenentransactie. Bovendien betaalt de staat dubbel voor het onderhoud van de inventaris: de staat is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud, maar het Koninklijk Huis krijgt ook een vergoeding om de investarissen op orde te houden. De Rijjksvoorlichtingsdienst wilde tegen NRC niet zeggen waarom die vergoeding nooit naar beneden is bijgesteld. Tegen de NOS stelt de RVD dat het dagelijkse onderhoud, zoals het vervangen van lampen en schoonmaken, nog steeds in handen is van de Dienst van het Koninklijk Huis. Daar krijgt het jaarlijks 320.000 euro voor – en dat bedrag is sinds de jaren 70 nooit naar beneden bijgesteld.

GEBROKEN BELOFTES: Door al het gedoe bij FVD en de Partij voor de Dieren zou je het bijna vergeten, maar ook binnen de SGP is het flink hommeles. Een medewerker klaagde eerder al bij de vertrouwenspersoon van de SGP over een “onveilige werksfeer” en “verbaal-agressief gedrag”, en had vraagtekens bij buitenlandse reizen van bestuursleden die met subsidie werden betaald. Er ontstond daarna onrust over hoe de medewerker werd behandeld: zijn contract werd gehalveerd. De partij beloofde daarop dat de medewerker bij de SGP zou mogen blijven werken, en dat de klachten op “adequate en integere” manier zouden worden afgehandeld onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Maar die beloftes zijn nooit nagekomen: er is geen onafhankelijke bemiddelaar aangesteld. Bovendien is de medewerker met betaald verlof gestuurd, meldt De Telegraaf. In de tussentijd wordt onderzocht of de medewerker naar de media heeft gelekt. Bronnen melden aan NRC dat Corianne Nieuwenhuis, de woordvoerder van de partij, intern heeft gezegd dat ze niet meer het woord wil voeren over deze kwestie, omdat ze niks kan zeggen of er niet eerlijk over kan zijn.

STIKSTOFPIJN: Nu de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State tot Den Haag doordringen, beginnen de coalitiepartijen hun eigen piketpaaltjes te slaan. Vorige week bleek dat 18.000 projecten door die uitspraak geraakt worden – die projecten kunnen mogelijk niet afgerond worden, omdat dan te veel stikstof in natuurgebieden terechtkomt. De uitstoot van moet eerst worden gecompenseerd. Als een gemeente een woonwijk neer wil zetten, zal die bijvoorbeeld een boerderij in de buurt moeten opkopen en sluiten. Dat is precies de oplossing die D66 voor zich ziet: Rob Jetten stelde in WNL op Zondag dat er hoe dan ook doorgebouwd moet worden om het woningtekort tegen te gaan, en D66-Kamerlid Tjeerd de Groot stelt vandaag in het AD dat de veestapel dan maar moet halveren. Maar dat ligt weer gevoelig bij coalitiepartijen CDA en VVD.

Landbouwpijn: Toch zal er een knoop doorgehakt moeten worden over de landbouwsector, stelt NRC-redacteur Rik Rutten in de podcast Haagse Zaken. Die loopt namelijk al decennia tegen de grenzen aan: er zijn problemen met de melkquota, met de mestproductie en met de fosfaat. “Er wordt steeds aan de bel getrokken, maar politiek Den Haag haalt dan de schouders op. Tot nu, want nu is de repliek: als je niet iets aan de landbouw wil doen, moet je stoppen met wegen bouwen en moet je een streep zetten door alle woningen die je langs natuurgebieden wilde bouwen.”

MEELEZEN: Het blijft één van de vele hoofdpijndossiers op het ministerie van Justitie: het ‘minder-minder’-proces tegen Geert Wilders. Topambtenaren van het ministerie hebben er bij het Openbaar Ministerie op aangedrongen Wilders zo stevig mogelijk aan te pakken, blijkt uit e-mails in handen van RTL Nieuws. Het OM benadrukte steeds dat er weliswaar contact is geweest met het ministerie, maar dat de vervolging een ‘zelfstandig besluit’ van het OM was. Maar nu blijkt dat ambtenaren aandrongen op vervolging, terwijl er binnen het OM discussie was of de uitspraken van Wilders wel strafbaar waren. Het ministerie wilde het requisitoir van de officier van justitie vooraf kunnen lezen, zodat er kan worden “meegelezen” en opmerkingen gemaakt kunnen worden. Wilders wil dat het proces wordt stopgezet en er een parlementaireenquête komt.

TIMMERMANS OP KLIMAAT: Het lijkt er op dat Frans Timmermans de portefeuille klimaat krijgt in de Europese Commissie, meldt de Volkskrant. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil haar twee rechterhanden allebei een zware post geven: klimaat en de digitale portefeuille. Zowel Timmermans als de Deense Margrethe Vestager willen graag klimaat, maar Timmermans zou zijn zin krijgen. Ook Mark Rutte wilde graag dat Timmermans over het klimaat zou gaan, omdat hij met Nederland voorop wil lopen in het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. De afgelopen maanden liep Nederland twee keer zware internationale functies mis: Timmermans werd geen commissievoorzitter, en Jeroen Dijsselbloem werd geen voorzitter van het IMF. Ook nu kan het nog mislopen, benadrukken medewerkers van Von der Leyen: “Niets is besloten totdat alles is besloten.”

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik bén helemaal geen megalomane architect. We moesten jarenlang door een berg onwaarheden modderen. Ik kon me nooit verdedigen, gewoon uitleggen wat onze echte plannen waren. Die geheimhouding heeft alles kapotgemaakt. Over de inhoud ging het nooit. Je vecht tegen schimmen.”

Architect Ellen van Loon verdedigt haar ontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer, dat na kritiek aan de kant werd geschoven