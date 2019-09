Rutte: Oranjes deden niets verkeerds bij ‘ingewikkelde’ dubbele vergoeding

Premier Rutte heeft maandagmorgen tegen de NOS gezegd dat de onderhoudsvergoeding voor de inventarissen in de koninklijke paleizen „verschrikkelijk ingewikkeld” is. De premier is ervan overtuigd dat koning Willem-Alexander, de voormalige koningin Beatrix en haar moeder Juliana niets verkeerds hebben gedaan. „Die zitten niet expres iets te doen”, zei de premier bij de inloop van het wekelijkse coalitieoverleg.

Rutte reageerde op een NRC-bericht van maandag. Daarin staat dat de overheid het staatshoofd al meer dan dertig jaar een onderhoudsvergoeding betaalt voor de inventarissen van Noordeinde en Huis ten Bosch, terwijl de staat die kosten voor haar rekening neemt.

De overheid kocht vanaf de jaren tachtig van de Oranjes de volledige inventarissen van de paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch, Het Loo en Soestdijk. Aan de overnames werd nooit enige ruchtbaarheid gegeven.

Kamerleden van D66, het CDA en GroenLinks willen dat premier Rutte zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de transacties en de dubbele betaling. „Het lijkt er op dat de Oranjes wel de dubbele lusten hebben van de verkoop van hun meubels, maar niet de lasten”, zegt Joost Sneller (D66). „Ik hoopte dat het laatste woord over de financiën van het koningshuis wel gezegd was na alle discussies in het parlement, maar dat blijkt keer op keer niet het geval.”

‘Schimmige deal’

Nevin Özütok (GroenLinks) verbaast zich dat de overname van de inventarissen nooit is gemeld aan het parlement: „Deze schimmige deal lijkt tot dubbele inkomsten voor het koningshuis te leiden. Dat dit pas na journalistiek onderzoek naar buiten komt, laat zien dat de Tweede Kamer beter moet worden geïnformeerd. De minister-president moet openheid van zaken geven over hoe de vergoeding voor het koninklijk huis tot stand is gekomen. Dit soort berichten is funest voor het vertrouwen in de overheid en het draagvlak voor het koningshuis.”

Harry van der Molen (CDA) vindt dat Rutte aan zet is. „De premier klopt zich op de borst over de transparantie van de begroting van de koning. Dan zal hij ons nu genereus moeten informeren. Het is duidelijk dat de overheid geen dubbele kosten moet maken voor het onderhoud van de paleizen.”