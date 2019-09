Rafael Nadal pakt na meeslepend gevecht zijn negentiende grandslamtitel

Rafael Nadal leek na twee en een halve set spelen in de finale van de US Open zonder al te veel problemen af te stevenen op de overwinning, maar moest na een indrukwekkende terugkeer van zijn tegenstander Daniil Medvedev toch nog het uiterste uit zichzelf halen om de titel binnen te slepen.

Hij versloeg de als vijfde geplaatste Rus na een meeslepend gevecht uiteindelijk met 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4.

Nadal schreef daarmee voor de vierde keer het toernooi van New York op zijn naam en het betekende zijn negentiende grandslamzege in totaal. Hij is daarmee nu nog maar een grandslamtitel verwijderd van de twintig die zijn grote rivaal Roger Federer er op zijn naam heeft geschreven.

“Het was een van de meest emotionele avonden van mijn tenniscarrière”, zei de uitgeputte, maar breeduit lachende Spanjaard na afloop.

In de finale van het ATP-toernooi van Montreal vorige maand stonden Nadal en Medvedev ook al tegenover elkaar en toen maakte de Spanjaard nog met 6-0 en 6-3 gehakt van zijn tegenstander, maar dat was nu in een hartstochtelijk meelevend New York absoluut niet het geval. Het was voor Medvedev al zijn vierde finale op rij dit hardcourtseizoen, maar een grandslamfinale speelde hij nooit eerder.

De eerste set ging na breaks voor beiden aan het begin lang gelijk op. Wel moest de Rus steeds wat harder vechten om zijn servicegames te behouden. Bij een 6-5 voorsprong ging ‘Rafa’ net even wat agressiever spelen en trok hij dankzij zijn tweede break de set naar zich toe.

In de tweede set was hetzelfde beeld te zien: Medvedev sloeg meer winners, maar de ijzeren verdedigingsmuur van Nadal bleek toch niet te slopen. De Spaanse nummer twee van de wereld had aan een break halverwege de set genoeg en leek soepeltjes de toernooizege binnen te kunnen slepen, zeker omdat de 23-jarige Medvedev in zijn carrière nog nooit een vijfsetter heeft gewonnen.

Verrassende ommekeer

En de wedstrijd leek helemaal gespeeld, toen Nadal halverwege de derde set een break voorsprong pakte. Na afloop van de wedstrijd zei Medvedev dat hij op dat moment al bezig was met wat hij moest gaan zeggen in zijn speech, maar Medvedev wist zich verrassend terug te knokken. Het toch al hoge niveau van de partij ging met lange en intense slagenwisselingen nog verder omhoog.

Rally uit de meeslepende finale van de US Open 2019 tussen Rafael Nadal en Daniil Medvedev. Foto Justin Lane/EPA

Het publiek in het Arthur Ashe Stadium kreeg steeds meer respect voor de eerder in het toernooi vanwege zijn wangedrag richting een ballenjongen nog massaal uitgefloten Rus. Nu werd zijn naam zelfs enthousiast gescandeerd en wist hij met fantastisch tennis tegen de eveneens nog altijd ijzersterk spelende Nadal de set met 7-5 te winnen.

In de vierde set trokken beide spelers het hoge niveau door en waren de toch al luidruchtige toeschouwers nauwelijks nog stil te krijgen. En Medvedev bracht Nadal echt aan het wankelen en bleek verrassend genoeg de sterkste in de beslissende fase en forceerde een vijfde set.

De Rus speelde vier vijfsetters in zijn loopbaan en verloor die allemaal. Tegen de koning van de slijtageslag lukte het ook niet. Rafael Nadal toonde in de beslissende vijfde set aan dat hij zowel fysiek als mentaal de allersterkste speler van het circuit is en trok de overwinning na 4 uur en 49 minuten spelen uiteindelijk met 6-4 naar zich toe.

Het was na 2010, 2013 en 2017 zijn vierde titel in New York. Eerder dit jaar won Nadal al voor een historische twaalfde keer Roland Garros.