Nissan-topman Saikawa weg om beloningsschandaal

Topman Hiroto Saikawa van Nissan stapt nog deze maand op vanwege betrokkenheid bij een beloningsschandaal bij het autoconcern. Dat meldt persbureau AP maandag. Saikawa treedt af zodra er een opvolger voor hem is aangewezen, dat zal waarschijnlijk op 16 september zijn. Saikawa volgde de van fraude beschuldigde Carlos Ghosn op.

Vorige week gaf de topman van het Japanse autoconcern toe dat hij te veel dividend over zijn aandelen uitgekeerd had gekregen. Saikawa heeft toegezegd 47 miljoen yen (omgerekend zo’n 400.000 euro) terug te betalen. Volgens financieel persbureau Bloomberg is uit intern onderzoek gebleken dat Saikawa in totaal 90 miljoen yen te veel uitgekeerd heeft gekregen (omgerekend zo’n 761.000 euro). Ook andere topbestuurders ontvingen te veel geld. Volgens Saikawa zou er door het personeel van Nissan een fout zijn gemaakt en is er niet gefraudeerd.

Fraudeschandalen

Het beloningsschandaal met Saikawa kwam aan het licht na beschuldigingen van de voormalig directeur Greg Kelly. Kelly werd vorig jaar november vastgezet op verdenking van fraude. Kelly is momenteel op borgtocht vrij, hij moet volgend jaar voor de rechter verschijnen. Ook oud-topman Ghosn zou betrokken zijn bij een fraudezaak en bij belastingontduiking. Hij moest vorig jaar bij Nissan het veld ruimen en werd in Japan meermaals vastgezet. Ghosn wordt ervan verdacht voor miljoenen te hebben gefraudeerd.

Nissan zit met Renault en Mitsubishi in een gezamenlijke alliantie. Het Franse Renault heeft 43 procent van de aandelen in Nissan in handen. De relatie tussen de autoconcerns kwam vorig jaar op scherp te staan door de fraude van Ghosn. Behalve de fraudezaken wordt Nissan ook geplaagd door tegenvallende financiële resultaten. Tot eind 2022 zullen er daarom wereldwijd ongeveer 12.500 banen bij het bedrijf worden geschrapt.