Minstens acht doden bij busongeluk Marokko door overstroming

Bij een busongeluk nabij Errachidia in het oosten van Marokko zijn zondag zeker acht mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een overstroming, melden Marokkaanse media. Zij schrijven dat er 26 inzittenden waren en een aantal van hen nog is vermist. Persbureau AFP spreekt van 27 inzittenden en 11 doden.

De bus viel om onduidelijke reden van een brug af. Volgens Marokkaanse media had dat te maken met opkomend water. De overstroming werd veroorzaakt door zware regenval.

Al de hele zomer zijn er in Marokko incidenten als gevolg van overstromingen door extreme regenval. Op 2 september eiste een overstroming in de provincie Khenifra het leven van een tiener en een oudere man. Eind augustus kwamen acht mensen om door de overstroming van een voetbalveld in Taroudant, in het zuiden van Marokko.