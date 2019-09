Minstens 29 doden bij aanslagen Burkina Faso

Bij twee aanslagen door rebellen in het noorden van Burkina Faso zijn zondag minstens 29 mensen omgekomen, melden de Burkinese autoriteiten. De veiligheidssituatie in het noorden van het west-Afrikaanse land is sinds 2018 sterk verslechterd.

Er vielen vijftien doden en zes gewonden bij de eerste aanslag. Een voertuig met passagiers en goederen reed over een explosief dat ontplofte. De andere aanslag gebeurde vijftig kilometer verderop. Veertien mensen overleden toen een konvooi werd aangevallen. Het konvooi was met voedsel onderweg naar mensen die als gevolg van gevechten hun huis hebben moeten verlaten.

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Rebellen zijn al jaren in conflict met de overheid. Vorige maand werden 24 soldaten vermoord bij een aanval op een militaire basis in het noorden van het land. Bij een aanslag op een kerk in de hoofdstad Ouagadougou afgelopen mei vielen zes doden, onder wie een priester. In 2018 vond een aanval plaats op de Franse ambassade en een hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Ouagadougou, waarbij minstens zeven militairen en beveiligers om het leven kwamen.

