Man veroordeeld tot drie jaar cel in verkrachtingszaak uit 2002

Een 58-jarige man uit het Limburgse Maasbree is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor de gewelddadige verkrachting van een vrouw in 2002 in Lottum, even ten noorden van Venlo. Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf geëist tegen Ton R.

In de zeventien jaar oude zaak kwam in februari dit jaar een doorbraak, omdat R. wangslijm moest afstaan nadat hij werd veroordeeld voor vernieling. Zijn dna kwam overeen met het sperma dat in 2002 was gevonden in de bossen van Lottum, waar R. de destijds 18-jarige vrouw verkrachtte.

Aanrijding

Op 17 september 2002 bood R. de jonge vrouw een lift aan, omdat ze wegens een aanrijding niet verder kon rijden. Ze stapte bij de man in en werd meegenomen naar een nabijgelegen bosgebied, waar hij haar vervolgens verkrachtte. De vrouw wist later te ontsnappen door uit de auto te springen.

Zelf hield R. tijdens de rechtszaak vol dat de vrouw vrijwillig seks had met hem. De rechtbank nam het de man kwalijk dat hij geen spijt betuigde en dat hij „het leven van het slachtoffer heeft verwoest”.