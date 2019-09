Man jarenlang onterecht vast voor steekpartij Middelburg

Een 57-jarige man die in 2014 een 19-jarige jongen had doodgestoken, heeft onterecht vastgezeten. De man was eerder veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf maar volgens het gerechtshof in Den Bosch was er sprake van noodweerexces. De man wordt ontslagen van rechtsvervolging. De gevangenisstraf heeft hij al uitgezeten.

De steekpartij vond plaats op 1 maart 2014 in een café in Middelburg. De man was eerder die avond door het latere slachtoffer geslagen en vervolgens weggerend. Hij vluchtte een halletje van een café in waar hij een mes uit zijn zak pakte. Toen hij zich omdraaide, bleek de jongen ook in het halletje te staan. Hij gaf de verdachte een klap, de man stak hem vervolgens neer. De jongen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Uit onderzoek bleek dat de man al langer werd getreiterd, ook door het slachtoffer.

De uitspraak is het voorlopige slotstuk van een jarenlange juridische strijd. In 2016 lag de zaak ook al bij het hof, die noodweer niet bewezen achtte omdat de man de confrontatie uit de weg had kunnen gaan. Hij stapte naar de Hoge Raad die oordeelde dat de zaak opnieuw moest worden bekeken.

noodweerexces

Bij het uitspreken van het vonnis maandag liet het hof weten dat noodweer niet bewezen is. De messteken staan niet in verhouding tot de klappen die de verdachte kreeg. Wel was het optreden van de man begrijpelijk omdat hij zeer angstig was geworden door de aanval. „De achtervolging zorgde ervoor dat de verdachte geen andere uitweg meer zag dan het mes te gebruiken om zichzelf te redden”, aldus het hof. Daarmee was er sprake van noodweerexces omdat het geweld niet proportioneel, maar wel geoorloofd was.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist omdat ze vond dat er geen sprake was van noodweer. Het OM kan nog in cassatie bij de Hoge Raad.